La XVII edición de 'Danza a Escena' programa cuatro funciones en Vitoria-Gasteiz

Espectáculo de Lasala - DGAEM

VITORIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XVII edición de 'Danza a Escena', el circuito de impulso a la danza promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, ha programado cuatro funciones en Vitoria-Gasteiz.

Este fin de semana la ciudad vasca recibirá a las compañías LASALA y La Venidera dentro de una nueva edición del Festival Kaldearte, según ha informado la organización en un comunicado.

De esta manera, el sábado 13 de junio la plaza de la Provincia recibirá a las 12.30 y 19.00 horas, respectivamente, a la compañía guipuzcoana de danza contemporánea LASALA, dirigida por Judith Argomaniz, con 'Burnt', un montaje que mantiene el estilo visual tan característico de la formación para reflexionar sobre el desgaste emocional de una sociedad cada vez más exigente.

Al día siguiente (plaza de la Provincia, a las 13.00 y 20.00 horas, respectivamente) será el turno de 'NO', de la compañía La Venidera. La pieza invita al espectador a entrar en su universo más íntimo y personal en una muestra de su visión contemporánea de la danza flamenca.

'Danza a Escena' desplegará su programación en espacios escénicos de titularidad pública repartidos en diez comunidades autónomas: Andalucía, País Vasco, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Cataluña.

El circuito, promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, ha programado desde su creación casi 350 espectáculos que ha llevado a 500 escenarios, con alrededor de 1.800 funciones y la asistencia de más de 370.000 espectadores, consolidándose, así, como un programa clave para el impulso del sector de la danza en España.