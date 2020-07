Yolanda Díaz pide votar a Elkarrekin Podemos-IU para "garantizar un gobierno de izquierdas" en Euskadi

Gorrotxategi propone "trasladar" al País Vasco el "modelo" de Gobierno del Estado, y sumar con PSE y EH Bildu en un gobierno de izquierdas

VITORIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles a los vascos que este domingo 12 de julio voten a Elkarrekin Podemos-IU para "dar un paso más" en Euskadi y "garantizar un gobierno de izquierdas que trabaje con los intereses de la mayoría social".

En un acto electoral celebrado en Vitoria junto a la candidata de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, Díaz ha afirmado que es necesario que el País Vasco cuente con un gobierno de izquierdas porque "las derechas son derechas, en Euskadi y en Galicia" y "cuando hay que elegir, siempre defienden a los suyos".

"Las derechas gobiernan legítimamente para los suyos, por eso es importante que combatáis democráticamente, pacíficamente, dando besos con mascarilla, para que en los pueblos de Euskadi, en cada una de sus comarcas, convencer al máximo posible de gente para decirles que ese gobierno de izquierdas sí es posible", ha defendido.

Tras afirmar que "en Euskadi ganan sistemáticamente las fuerzas de izquierdas", ha defendido que es necesario "dar un paso más" para "garantizar un gobierno de izquierdas, que trabaje con los intereses de la mayoría social". "Esto es posible", ha insistido.

Yolanda Díaz ha puesto como ejemplo "cuando el PSOE no quería gobernar con Unidas Podemos y sí con Ciudadanos" y ha subrayado que "la tenacidad, la lucha continuada" les llevó a entrar al Gobierno central. "Tenéis que luchar para conseguir un gobierno de izquierdas también en Euskadi", ha reclamado.

La ministra de Trabajo ha afirmado que en los últimos cinco meses ha aprendido que "el sí se puede es verdad". "Sí se puede proteger a los que lo necesitan; sí se puede desarrollar los sueños por los que llevamos trabajando durante mucho tiempo; sí se puede, no sólo hacer memoria, sino decirle a aquellos que vivieron la peor historia de nuestro país en el franquismo, que cogemos el testigo por ellos y por ellas, los que han luchado en este país contra el franquismo", ha asegurado.

Yolanda Díaz ha afirmado que "la pandemia ha demostrado que no se puede privatizar la sanidad y la educación pública" y que "son los trabajadores con escasos salarios, con unas deficientes relaciones laborales, los que nos han salvado la vida".

"Por ellos y por ellas, tenemos que trabajar en esta campaña para decirles que vamos a llegar al Gobierno de Euskadi para trabajar para ellos y para darles lo que necesitan porque la mayoría social somos nosotras y nosotros", ha asegurado.

Asimismo, ha advertido de que si no estuviera Unidas Podemos en el Gobierno "no habría sido posible" prohibir los despidos, los desahucios o las moratorias para las hipotecas y el alquiler. "El cambio en nuestro país está en marcha y las medidas que hemos implementado no se van a poder quitar, son para vosotros y vosotras", ha subrayado.

Díaz ha asegurado que Unidas Podemos en el gobierno no se va a "equivocar de bando" y ha pedido el voto del domingo para Elkarrekin Podemos-IU. "Es clave que gobernemos, que esa mayoría social de izquierdas que hay de Euskadi dé un paso más y se eleve para por fin tener también un gobierno de izquierdas", ha reiterado.

LA CANDIDATA

La candidata de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, por su parte, ha destacado que su "apuesta para formar en Euskadi un gobierno de izquierdas" está "plenamente apoyada" por los miembros de Unidas Podemos que integran el Gobierno central. "Su presencia representa que cuando UP está en el gobierno, es posible hacer políticas de izquierdas en beneficio de la mayoría de la gente", ha señalado.

Ante la actual crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, ha criticado que las "recetas" de la derecha son "menos gastos social, precarización en el empleo, empeoramiento de las condiciones laborales y regresividad fiscal" mientras que la izquierda propone "justamente las contrarias".

Según ha explicado, Elkarrekin Podemos-IU plantea el aumento del gasto social, la garantía de las condiciones de empleo dignas y un sistema fiscal equitativo y justo que haga que las rentas del capital sostengan los gastos públicos".

ABANDONAR SUS INERCIAS

Gorrotxategi ha afirmado que para que exista en Euskadi "un gobierno de izquierdas que refleje la mayoría social de izquierdas, hace falta que las distintas izquierdas abandonen sus inercias" y "acuerden juntarse en favor de aquello que nos une, que es mucho más importante de todo aquello que nos separa".

En este sentido, ha criticado que el PSE-EE "se ha conformado con frenar el nacionalismo del PNV", mientras que EH Bildu "se conforma con dejar gobernar en lo social al PNV, siempre que puedan profundizar en el carácter nacionalista del PNV".

"Las dos izquierdas tradicionales, las más representadas en este país, el PSE y EH Bildu, tradicionalmente han abandonado su proyecto de gobierno de izquierdas en favor de profundizar o de desacelerar el nacionalismo del PNV, con el resultado de que siempre ha gobernado el PNV", ha criticado.

Por ello, ha defendido que "de la misma manera que en el gobierno del Estado la presencia de UP se nota, es necesario que traslademos ese modelo también a Euskadi".

"Es necesario que Elkarrekin Podemos-IU sea fuerte en Euskadi porque es la única garantía de que las otras dos izquierdas abandonen el terreno de las diferencias y se sumen a un proyecto de gobierno de izquierdas", ha asegurado.

Al acto celebrado en Vitoria también han asistido la coordinadora autonómica de Podemos Euskadi, Pilar Garrido; el candidato de Elkarrekin Podemos-IU al Parlamento Vasco, Jon Hernández; y el diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde.