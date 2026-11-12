Zaporeak dejará de dar comidas a personas refugiadas en Lesbos (Grecia) el día 22 y cesará su labor a final de año

Zaporeal pone fin a su actividad. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto solidario Zaporeak, surgido hace once años en el barrio de Intxaurrondo de San Sebastián, dejará de dar comidas a las personas refugiadas en la isla griega de Lesbos el próximo día 22 y a final de año pondrá fin a su labor, una decisión "muy dura, difícil y muy triste" que responde a que "las políticas migratorias se han endurecido", a que se les ha "prohibido" llevar a cabo su actividad "varios días" y a la "falta de relevo generacional" para gestionar esta iniciativa.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, los siete fundadores del proyecto Peio García Amiano, Zazpi García Amiano, Yolanda Uranga, Marian Zuloaga, Jesús María Jalón, Iñaki Alkiza y Oraitz García, junto con los miembros del grupo gestor Mikel Juanikorena, Tomás Salaverría, Josi Echeverría, Vivi de la Fuente y Patxi Castrillo, han dado a conocer el cierre de la cocina de Zaporeak.

Oraitz García ha recordado que "la primera cocina de Zaporeak se puso en marcha en Chíos en marzo del 2016 con la idea inicial era hacer frente a una situación de emergencia y trabajar durante seis meses". "Han pasado 11 años desde entonces y en todo este tiempo han cocinado y repartido más de 8.000.000 raciones de comida entre las personas refugiadas y para cocinar esas raciones han utilizado 3.120.000 kilos de materia prima recogida y enviada desde nuestro territorio, y, los 1.020.000 kilos restantes han sido comprados en fresco directamente en Grecia", ha señalado.

Tras pasar por Chíos, Atenas y Patras, en enero del 2019 pusieron en marcha la cocina en Lesbos que este próximo 22 de noviembre repartirá las últimas raciones de comida.

Además, ha destacado que "las personas voluntarias, más de 2.000 en Grecia a las que se suman las que han trabajado en eventos y grupos de trabajo en Euskadi, han sido uno de los pilares de Zaporeak". "Ellas han sido las manos y el alma del proyecto", ha subrayado.

También ha puesto en valor "el compromiso y apoyo de las instituciones públicas", ya que "la ayuda económica recibida de Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos ha cubierto el 40% del presupuesto de Zaporeak", mientras que "el otro 40% se ha cubierto con las aportaciones de las empresas privadas y personas anónimas, y, el 20% restante a través del dinero recaudado en sus propios eventos". "A todo ello hay que sumarle las aportaciones de material que han realizado diferentes empresas o alimentos", ha apuntado.

RAZONES

En cuanto a las razones que han llevado al cierre de la cocina de Lesbos, ha explicado que, por un lado, "las políticas migratorias europeas se han endurecido, se ha intensificado el control de las fronteras, limitando las llegadas" y así "las pocas personas refugiadas que consiguen llegar las ubican en campos de refugiados que son cárceles, sin posibilidad de moverse".

Según ha añadido, ese "baile de cifras" en las personsa refugiadas, unido a la "prohibición" para repartir comida "varios días" en esos campos que son "auténticas cárceles", ha "dificultado el trabajo, sobre todo, logística y económicamente".

A ello ha añadido "el endurecimiento de las políticas migratorias", con mayor "control de las ONG que no trabajan con los gobiernos europeos, silenciando su labor, y, amenazando a las personas voluntarias con hasta dos años de cárcel con el pretexto del tráfico de personas".

Asimismo, García Amiano ha apuntado que a todo esto se suma "el cansancio y agotamiento" del grupo gestor, que no tiene "relevo generacional". "Han sido 11 años de trabajo voluntario, con todo el desgaste físico y mental que ello conlleva", ha destacado.

"Hoy es un día muy triste", ya que se trata de una decisión "muy dura" que ha costado "mucho" tomar ya que lo que les hubiera gustado es haber puesto fin a su actividad sabiendo que la crisis de las personas refugiadas se hubiera solucionado, "pero lamentablemente no ha podido ser así".