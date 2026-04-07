Zas Kultur incorpora una obra de Zigor Urrutia a su fondo de arte cercano

Nueva cita del ciclo 'KMO. Fondo de obra de arte cercano' - ZAS KULTUR

VITORIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Zas Kultur acoge este jueves, a las 19.30 horas, una nueva cita del ciclo 'KMO. Fondo de obra de arte cercano', que reunirá la presentación del catálogo de la exposición 'Estrategias (Ensayo I)', la incorporación de una obra de Zigor Urrutia al fondo de obra de arte cercano del espacio cultural y una cata de productos de Amurrio.

En un comunicado, Zas Kultur ha señalado que la actividad da continuidad a la exposición 'Estrategias (Ensayo I)', en la que Zigor Urrutia aborda distintas formas de relación con el poder, el arte y la visibilidad, así como el peso del capitalismo en las construcciones sociales, económicas y culturales.

La muestra propone una reflexión sobre la memoria colectiva, el lenguaje entendido como herramienta de control y la tensión entre pasado y presente a través de un conjunto de piezas en las que los materiales tienen un papel central en la construcción del sentido.

En ese trabajo, Urrutia confronta discursos históricos del arte con dinámicas propias del capitalismo neoliberal, donde el individualismo y la producción constante acaban moldeando al sujeto y condicionando su manera de situarse en el mundo. Sus obras plantean una lectura crítica sobre las narrativas de poder, sobre los mecanismos de control que operan también desde el lenguaje y sobre la forma en que muchas certezas contemporáneas se construyen como una puesta en escena.

Según ha trasladado Zas Kultur, materiales como el acero, la madera, la cera o los tornillos no funcionan solo como soporte, sino también como parte del propio discurso. En las piezas de Urrutia, la materia revela y oculta al mismo tiempo, construye superficies de apariencia firme pero atravesadas por la duda, la simulación y el conflicto entre lo visible y lo oculto.

La presentación del catálogo permitirá fijar en formato editorial ese proyecto expositivo y prolongar su recorrido más allá del tiempo de sala. A ello, se suma la incorporación de una de sus obras al fondo de obra de arte cercano de Zas, una línea de trabajo con la que el espacio viene consolidando una colección vinculada a artistas del entorno y a procesos próximos, reforzando así una relación sostenida entre exposición, archivo, colección y contexto.

ZIGOR URRUTIA

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en la especialidad de Audiovisuales, Zigor Urrutia ha desarrollado una trayectoria que cruza artes plásticas, imagen y comunicación visual. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en espacios como Artium Museoa, Sala Rekalde, Montehermoso Kulturunea y el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad.

Su trabajo se ha centrado en cuestiones como "la cotidianidad, el encuentro, la comunicación y la manera en que los dispositivos contemporáneos de visibilidad condicionan la experiencia y los vínculos". La publicación se repartirá gratuitamente durante la actividad, que concluirá con una cata de productos de Amurrio, localidad donde reside el artista