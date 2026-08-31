ZAS Kultur de Vitoria-Gasteiz iniciará el jueves el nuevo curso con una visita a la muestra 'Proyecto Anglo: 31121967235

VITORIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

ZAS Kultur de Vitoria-Gasteiz iniciará este próximo jueves, 3 de septiembre, su nuevo curso de actividades con una visita guiada de Zigor Urrutia a 'Proyecto Anglo: 311219672359', la intervención que durante todo el mes de agosto ha podido contemplarse desde el escaparate del espacio cultural de la plaza de San Antón.

La visita comenzará a las 19.30 horas y permitirá conocer de la mano del propio artista el proceso de creación de la pieza, la investigación que la sustenta y las distintas capas históricas, políticas y urbanas que atraviesan el proyecto.

La actividad servirá, además, para cerrar la intervención de agosto y abrir oficialmente la nueva temporada de ZAS Kultur, según ha informado la organización en un comunicado.

' Proyecto Anglo: 311219672359' recupera la memoria del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro, conocido popularmente como el Anglo y estrechamente ligado a la historia del barrio.

Durante décadas, aquel tren atravesó Vitoria-Gasteiz y conectó la ciudad con pueblos, zonas rurales, centros de trabajo y espacios de estudio. Tras el cierre de la línea, el 1 de enero de 1968, raíles, traviesas y postes de catenaria fueron desapareciendo con rapidez hasta dejar muy pocos rastros físicos de aquella infraestructura en la ciudad.

Urrutia trabaja precisamente sobre esa ausencia. En la pieza central del escaparate, el antiguo trazado ferroviario aparece convertido en una especie de cicatriz marcada sobre la madera mediante metal y fuego. El propio título de la intervención contiene una de sus claves: 311219672359 remite al 31 de diciembre de 1967 a las 23.59 horas, el último minuto antes del cierre definitivo del Anglo.

La instalación se completa con materiales que recuperan tanto el anuncio del cese del servicio como algunos de los argumentos utilizados por diferentes localidades para tratar de impedirlo.

Parte de esos materiales adoptan la forma de octavillas concebidas para volver a circular por el barrio, trasladando al presente unas reivindicaciones formuladas hace casi seis décadas.