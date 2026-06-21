Zetak actuará los días 22 y 23 de enero de 2027 en el Buesa Arena de Vitoria con su espectáculo 'Km0'

Archivo - El músico, compositor y productor Pello Reparaz, durante la presentación de nuevos detalles sobre MITOAROA III, a 16 de abril de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo navarro Zetak actuará los días 22 y 23 de enero de 2027 en el estadio Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz en el que dará a conocer su nuevo espectáculo, 'Km0'.

Las entradas ya están disponibles a la venta en su página web, que ha abierto la posibilidad de realizar la compra desde las 12.00 horas de este domingo, aunque las entradas para el día 23 ya están agotadas.

A lo largo del fin de semana, en el estadio San Mamés de Bilbao, la banda llevó a cabo dos conciertos en los que congregó a 80.000 espectadores, según cifras aportadas por el grupo.