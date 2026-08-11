Zierbena abre una nueva área inteligente de autocaravanas, con 30 plazas

Area de autocaravanas en Zierbena, en Bizkaia. - AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento vizcaíno de Zierbena ha inaugurado este martes su nueva área de autocaravanas, situada en La Arena, que tiene una capacidad para 30 vehículos y que pretende "responder al crecimiento del turismo itinerante mediante un modelo innovador, sostenible y tecnológicamente avanzado".

La instalación, cuya gestión y explotación correrá a cargo de TripStop bajo la marca La Arena Camper Park, supone la recuperación y puesta en valor de una parcela que hasta ahora permanecía sin uso y que se ha transformado en "un nuevo equipamiento turístico que contribuirá a dinamizar la economía local durante todo el año", han explicado desde el Consistorio.

Con capacidad para 30 autocaravanas, una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida, el área dispone de dos estaciones ecosanitarias para el vaciado de aguas grises y negras y el suministro de agua potable, puntos de conexión eléctrica en todas las plazas, alumbrado, señalización, zonas ajardinadas, mobiliario urbano y un pequeño merendero.

Además, incorpora un sistema inteligente de gestión que permite el acceso automatizado mediante lectura de matrículas, videovigilancia activa las 24 horas y reserva y pago online a través de la plataforma TripStop, donde las personas usuarias podrán consultar la disponibilidad de plazas en tiempo real. Todo el sistema está preparado para funcionar en varios idiomas.

La actuación ha supuesto una inversión municipal superior a 400.000 euros, destinada a la urbanización integral de la parcela, la ejecución de nuevos accesos, las redes de abastecimiento y saneamiento, la iluminación, la señalización y el acondicionamiento paisajístico del espacio.

El alcalde de Zierbena, Eugenio Mendikote, ha destacado que "esta nueva área de autocaravanas responde a una realidad cada vez más presente en el turismo actual" y permite atraer un perfil de visitante que valora el entorno, permanece varios días y contribuye también a la actividad del comercio y hostelería locales.

Por su parte, el CEO de TripStop, Javier García Gutiérrez, ha incidido en que la incorporación de soluciones digitales mejora la experiencia de las personas viajeras, facilita la gestión del área y ayuda a optimizar los recursos públicos. "Zierbena reúne todos los ingredientes para convertirse en un referente del turismo itinerante inteligente en Bizkaia", ha valorado.