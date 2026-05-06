Zitek celebra su 25º aniversario con 150 empresas creadas y 10.000 participantes en cursos, programas y premios

Celebración del 25º aniversario del programa Zitek - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

Zitek, el programa de impulso al emprendimiento universitario de la EHU, la Diputación Foral de Bizkaia y BEAZ, ha celebrado este miércoles su 25º aniversario, al que llega con cerca de 150 empresas creadas y más de 10.000 participantes en sus cursos, programas y premios.

Durante el acto conmemorativo se ha reconocido la trayectoria de diez de sus empresas más destacadas, así como la labor del personal técnico y administrativo, el profesorado y el alumnado que han contribuido a su desarrollo a lo largo de estos años.

La celebración ha contado con la presencia de la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko, la vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación de la EHU, Estitxu Garai, la vicerrectora de Transferencia e Internacionalización de la EHU, Gotzone Barandika, y la directora de Emprendimiento e Internacionalización del Gobierno Vasco, Ane Miren de Ariño Otxoa, entre otros.

Según han explicado desde la Diputación y la universidad pública vasca, la iniciativa, con sedes en Portugalete, Leioa y Bilbao, cumple 25 años convertida en "una pieza clave en la transferencia de conocimiento hacia la economía real", con un balance que "habla por sí solo: cerca de 150 empresas creadas, cientos de proyectos acompañados y miles de profesionales que han transitado por sus viveros".

A estos datos, han añadido, se suma "una apuesta sostenida por la cultura emprendedora", con más de 10.000 personas que han participado en cursos, programas y premios a lo largo de estos años, además de hacerse "un hueco en el ranking de viveros avanzados del Estado, una categoría que agrupa a los viveros que destacan por ofrecer una amplia variedad de servicios de alta calidad, con un nivel elevado de apoyo y recursos para las personas emprendedoras".

Entre los datos de Zitek, sus responsables han destacado que solo las diez empresas reconocidas en este 25º aniversario han generado más de 300 empleos y superado los 30 millones de euros de facturación.