Zuia (Álava) da el visto bueno a la financiación para renovar su red de abastecimiento de agua

VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zuia (Álava) ha aprobado habilitar "la dotación económica necesaria" para elaborar el proyecto de renovación de la red de abastecimiento en alta del municipio. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno (EH Bildu) y de la agrupación ZBG, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La ejecución de este proyecto es uno de los compromisos asumidos por el consistorio en la Mesa del Agua celebrada el pasado 11 de septiembre, en la que participaron la dirección de la Agencia Vasca del Agua (URA), así como el Departamento de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación Foral de Álava.

La inversión será cofinanciada entre las tres entidades, tal y como se acordó en dicha reunión. La actuación consistirá en la renovación total de la tubería existente entre la captación del río Bayas y el depósito de cabecera.

Esta canalización, con un trayecto de más de seis kilómetros y una antigüedad superior a los 50 años, ha sufrido diversas incidencias a lo largo de este verano. Con esta intervención se busca evitar el impacto de estas averías en el suministro diario de agua, especialmente durante los meses estivales, momento de mayor escasez hídrica.