Zuia (Álava) levanta las restricciones del abastecimiento de agua

Zuia levanta las restricciones de agua - AYTO. ZUIA

VITORIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zuia (Álava) ha levantado este jueves las restricciones del abastecimiento de agua, ya que la evolución del suministro de agua durante los últimos días ha sido favorable.

No obstante, en un comunicado ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad" de toda la ciudadanía, puesto que es "imprescindible seguir realizando un consumo responsable del agua, ya que mantener esta normalidad dependerá de la implicación de todos y todas".

En este sentido, ha señalado que, si el consumo volviera a incrementarse de forma importante, sería necesario adoptar nuevamente medidas restrictivas para garantizar el suministro.

El Ayuntamiento de Zuia ha agradecido sinceramente "la comprensión, la paciencia y la colaboración" demostradas por la ciudadanía durante estos días. "Con la ayuda de todos será posible mantener el servicio con normalidad y evitar que sea necesario volver a establecer restricciones", ha expuesto.