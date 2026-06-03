Zumaia, Donostia, Arrasate, Errenteria y el Hipódromo acogerán el festival de música electrónica Dantz Point 2026

Presentación de Dantz Point 2026 - DFG

SAN SEBASTIÁN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zumaia, San Sebastián, Arrasate, Errenteria y el Hipódromo donostiarra acogerán, entre los meses de julio y octubre, la edición de 2026 del ciclo de música electrónica Dantz Point Gipuzkoa, que refuerza su apuesta por la activación cultural del espacio público, el patrimonio y el talento emergente.

La nueva edición de Dantz Point se ha presentado este miércoles en San Sebastián con la presencia de la diputada de Cultura, Goizane Álvarez, el director de Dantz Point, Jokin Telleria, y la responsable de Laboral Kutxa Karmele Segura.

Según han explicado, la nueva edición "parte de la consolidación alcanzada en 2025" y plantea una programación con "mayor proyección territorial, visibilidad cultural e impacto social, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad, la descentralización cultural y el impulso al talento local y emergente".

El proyecto busca "activar y reactivar" espacios públicos, patrimoniales y naturales mediante intervenciones "respetuosas con el entorno, alineadas con criterios de sostenibilidad, convivencia ciudadana y participación colectiva".

La diputada de Cultura ha destacado que Dantz Point Gipuzkoa "representa muy bien la cultura que queremos impulsar desde la el departamento: una cultura abierta, contemporánea, accesible y conectada con el territorio".

En este sentido, ha subrayado que el proyecto "acerca la creación artística a espacios públicos, patrimoniales y naturales de Gipuzkoa, generando nuevas formas de encuentro entre la ciudadanía, el paisaje y la música".

Álvarez ha señalado que "el patrimonio no debe entenderse únicamente como algo que se conserva, sino también como algo que se vive, se comparte y se reinterpreta desde los lenguajes de cada época".

Por ello, ha defendido que iniciativas como Dantz Point "permiten que nuevos públicos, especialmente las generaciones más jóvenes, se acerquen a espacios significativos del territorio desde una experiencia cultural cercana, innovadora y participativa".

Por su parte, Telleria ha afirmado que "Dantz Point nace y crece desde Gipuzkoa, un territorio que forma parte de nuestra identidad como marca y como proyecto cultural" y ha resaltado la importancia de "seguir activando espacios al aire libre donde la música electrónica dialogue con el patrimonio, el paisaje y la comunidad, generando nuevas formas de libertad y experimentar la cultura desde el territorio".

"Esta nueva edición nos permite recorrer Gipuzkoa durante el verano y hasta octubre, conectando enclaves muy especiales como Zumaia, Donostia, Arrasate o Errenteria, e incorporando además la novedad del Hipódromo de San Sebastián, un espacio con un gran valor simbólico y paisajístico para el cierre del ciclo", ha resaltado.

CINCO ESPACIOS

La programación de Dantz Point Gipuzkoa 2026 reunirá cinco experiencias entre julio y octubre en espacios singulares del territorio, conectando música electrónica, patrimonio, paisaje y comunidad.

El ciclo arrancará el 11 de julio en Zumaia, con una programación desarrollada en colaboración con el colectivo N97. La cita tendrá lugar en la playa de Itzurun y contará con un 'lineup' compuesto por Aimar, Biggie, Chapy, Irune Muguruza y Jota. Este espacio forma parte del Geoparque de la Costa Vasca y está marcado por el Flysch.

El 14 de agosto, Dantz Point regresará a San Sebastián en el marco de la Semana Grande, mientras que el 19 de septiembre, el ciclo llegará a Arrasate, donde el Parque Monterrón volverá a acoger Dantz Point tras su primera edición en 2025.

El 26 de septiembre, Dantz Point activará Mendilorealdea, en Errenteria, un paisaje abierto situado bajo el parque Arramendi. El ciclo culminará el 3 de octubre en el Hipódromo de San Sebastián, un recinto histórico inaugurado en 1916 y "estrechamente vinculado a la tradición hípica, social y paisajística" de Gipuzkoa y que se suma como nuevo recinto en esta edición.

El proyecto cuenta con la colaboración del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Laboral Kutxa y Keler, así como con el apoyo de los ayuntamientos de Zumaia, San Sebastián, Arrasate y de Errenteria, así como del Hipódromo donostiarra.