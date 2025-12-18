Los 70 Centros de Interpretación de la provincia de Cáceres disponen de 1,4 millones para la contratación de personal

Niños realizando actividades en uno de los centros de interpretación de la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha sacado una nueva convocatoria de ayuda a los municipios de la provincia que sean titulares de algún Centro de Interpretación inscrito en la red provincial, de manera que podrá optar a un total de más de 1,4 millones de euros para la contratación de informadores turísticos que desarrollarán su trabajo en estos espacios.

En la actualidad hay 70 centros de interpretación en 59 localidades de la provincia de Cáceres menores de 20.000 habitantes, que son las destinatarias de la nueva convocatoria de subvenciones que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para la contratación o mantenimiento de personal informador y dinamizador turístico.

Cabe destacar que la provincia de Cáceres cuenta con una variedad de centros de interpretación que ofrecen una experiencia educativa y entretenida para los visitantes. Estos centros abarcan temas como la arqueología, la historia, la fauna y flora autóctonas, y la geología.

A través de exposiciones, audiovisuales y material informativo, los visitantes pueden explorar la riqueza cultural y arquitectónica de la región, aprender sobre la biodiversidad y los ecosistemas del Parque Nacional de Monfragüe, así como descubrir el arte rupestre prehistórico o la historia de la Vía de la Plata, la antigua calzada romana que atraviesa la región.

Con estas subvenciones, la diputación cacereña quiere contribuir al funcionamiento de los centros de interpretación "porque contribuyen a mejorar la competitividad y el posicionamiento turístico de la provincia a nivel nacional", como se indica en las bases de esta convocatoria.

Así, hasta el 12 de enero, los municipios interesados pueden presentar su solicitud, teniendo en cuenta que la subvención concedida irá destinada a financiar los costes salariales del personal de nueva contratación o del personal que se desee mantener.

Los contratados, que realizarán funciones de información y dinamización turística, deben tener la formación académica apropiada, con una titulación mínima de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio, relacionada con la temática del Centro de Interpretación para el que se solicita la subvención, o que haya desempeñado el puesto durante los tres años anteriores.