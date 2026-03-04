Abierta la V Convocatoria de Emprendimiento de la Red Circular FAB impulsada por la Diputación de Cáceres

El diputado Tomás Sánchez se ha reunido con los emprendedores de la edición anterior de la Red de Emprendimiento Circular Fab - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Centros Circular FAB de Innovación Territorial, impulsada por la Diputación de Cáceres, ha abierto ya su V Convocatoria de Emprendimiento, una nueva edición con la que se busca impulsar tres nuevos proyectos de base tecnológica. El plazo de inscripción de quienes quieran participar permanecerá abierto hasta el próximo 15 de abril.

El diputado provincial de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, ha explicado que "el programa no solo suma una nueva convocatoria, sino que consolida un modelo de acompañamiento que ya ha impulsado más de 18 iniciativas de base tecnológica en el territorio, contribuyendo a fijar talento en el medio rural mediante la metodología de aceleración Open Future desarrollada por Telefónica".

Así, el Programa de Emprendimiento de la Red Circular FAB "se ha consolidado como una herramienta estratégica para transformar conocimiento en oportunidades de negocio", ha resaltado.

Durante ocho meses de incubación intensiva --estructurados en dos fases de cuatro meses-- las iniciativas seleccionadas trabajarán de forma personalizada con un equipo de mentores expertos en áreas como validación y desarrollo de negocio, finanzas, asesoramiento legal, marketing y oratoria, entre otras.

Asimismo, contarán con acceso a los laboratorios de fabricación digital y a los espacios necesarios para el desarrollo de sus proyectos, integrados en la Red Circular FAB, que actualmente suma once centros distribuidos por la provincia y situados a menos de 30 minutos en coche de cualquier municipio cacereño.

"Con todos estos recursos a su alcance, desarrollarán productos y servicios innovadores, validarán sus modelos de negocio y avanzarán en su preparación para el escalado al mercado", ha apuntado el diputado, que se ha reunido con los participantes en la edición anterior.

La iniciativa está dirigida a personas emprendedoras, startups y empresas de la provincia de Cáceres que deseen desarrollar, validar o escalar soluciones de base tecnológica, tanto si parten de una idea inicial como si ya cuentan con actividad en marcha.

ENCUENTRO CON LOS ÚLTIMOS PROYECTOS

En el marco del lanzamiento de esta quinta convocatoria, el diputado Tomás Sánchez y el jefe del Área de Innovación, Agustín Aretio, han mantenido un encuentro de trabajo con emprendedores de la pasada edición, que finalizan ahora su periodo de incubación.

Emprendedores de proyectos como 'Janus', un asistente virtual; 'Vida Negra', una empresa de agricultura regenerativa para fortalecer la biodiversidad y regenerar los suelos, o 'EssencIA', una solución tecnológica que integra la IA y la automatización para eliminar tareas repetitivas en empresas.

La reunión ha permitido hacer balance del recorrido realizado, analizar la evolución de los proyectos y estudiar nuevas vías de acompañamiento dentro del ecosistema provincial. "Más allá del cierre de una edición --ha concluido el diputado-- el encuentro refleja la consolidación de una comunidad emprendedora que sigue vinculada al territorio y conectada a la Red Circular FAB".

La nueva convocatoria, al igual que las anteriores, supone que los participantes cuenten con recursos tangibles para convertir ideas en empresas como mentorización especializada y personalizada y formación práctica orientada a la acción para validación, diseño de producto, digitalización y prototipado.

Los seleccionados también tendrán acceso a espacios y tecnologías de fabricación digital de la Red Circular FAB, conexión directa con agentes del ecosistema innovador, empresas y entidades colaboradoras, y visibilidad y participación en encuentros estratégicos

De cara a la nueva convocatoria, las empresas o las personas emprendedoras interesadas podrán acudir a las sesiones que se van a ir celebrando en todos los centros de la red Circular FAB, en las que se explicará con detalle cómo funciona el programa de emprendimiento, sus beneficios, los plazos y el proceso completo de participación.

La primera reunión será el 18 de marzo en Arroyo de la Luz y Valencia de Alcántara. El viernes 20 de marzo se celebrará en Malpartida de Plasencia y Jarandilla de la Vera; el 25 de marzo será en Trujillo y Miajadas; el jueves, día 26, se celebrará en Coria y Moraleja; y el 9 de abril se cierran las sesiones explicativas en Logrosán y Alcuéscar.