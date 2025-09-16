La Agrupación Europea de Cooperación Territorial Diputación de Cáceres-Beira Baixa avanza en su estatuto funcional

Reunión entre responsables de la Diputación de Cáceres y de la Beira Baixa portguesa para avanzar en una agrupación territorial de cooperación - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las vicepresidentas de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez e Isabel Ruíz Correyero, se han reunido con el secretario de la Comunidad Intermunicipal de la Beira Baixa, João Carvalhinho, y el responsable de asuntos de cooperación de esta comunidad, Artur Nunes, con los que han avanzado en puntos y cuestiones técnicas para la elaboración de los estatutos de funcionamiento de este órgano con el que se pretende impulsar y trabajar en proyectos comunes.

Estas entidades, como ha recordado Ruíz Correyero, "tienen por finalidad facilitar y fomentar la cooperación territorial entre estados miembro o sus autoridades regionales y locales con el objetivo de reforzar la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea".

Para ello se pondrán en marcha proyectos conjuntos de índole transfronteriza, transnacional o interregional, y se trabajará en la divulgación y la comprensión de la importancia de esta agrupación territorial por parte de la ciudadanía.

Cabe recordar que en julio el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, viajó hasta Oleiros, en Portugal, para firmar el convenio con el que arrancaba esta unión con las entidades municipales de la comunidad de Beira Baixa, estas son Castelo Branco, Idanha-a-nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-nova, Sertã, Vila de Rei y Vila Velha de Ródão.

Morales se mostró convencido de que "la unidad entre los territorios y entre los agentes políticos de España y Portugal va a ser determinante para seguir reivindicando mejoras en las comunicaciones, como la autovía que tiene que unirnos desde Plasencia, Moraleja a Castelo Branco, pero también proyectos de desarrollo rural para intentar asentar la población en el territorio y dar viabilidad a los pueblos de la Beira Baixa y a los pueblos de la provincia de Cáceres".