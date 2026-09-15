Almoharín (Cáceres) celebra la VIII Feria del Higo para aunar tradición e innovación en torno a este producto

Foto de familia tras la presentación de la VIII Feria Agroalimentaria del Higo de Almoharín, que se celebra del 18 al 20 de septiembre - EUROPA PRESS

CÁCERES, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Almoharín celebra del 18 al 20 de septiembre su VIII Feria Agroalimentaria del Higo, una cita que reúne a profesionales del sector, productores y público general en torno a la calidad, innovación y tradición de este producto, seña de identidad e impulsor de la economía y el empleo en este municipio de casi 1.800 habitantes perteneciente a la Mancomunidad Sierra de Montánchez.

La muestra contará con 17 expositores de productos derivados del cerdo ibérico, aceites, quesos, dulces y otros manjares extremeños, aunque los protagonistas de la feria serán los higos en todos sus derivados, higo seco, higo fresco, vinagre de higo, mermelada de higo, pan de higo y el reconocido bombón de higo, creado en esta localidad y producto de la innovación agroalimentaria que quiere representar este cita.

No faltarán las jornadas técnicas, los conciertos, degustaciones de sopa de tomate y rutas senderistas en esta nueva edición que se ha presentado este martes en una rueda de prensa, en la que ha participado la diputada de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García, junto a la alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina, y el gerente de la cooperativa Regadhigos, José Jiménez.

La producción de este año se acercará a los 1,5 millones de kilos, similar a la de la campaña anterior y se venderá el 85% en mercados nacionales y el 15% irá a parar a países como Francia, Holanda, Italia o Reino Unido, además de República Dominicana, entre otros muchos, según ha explicado el gerente de Regadhigos, cooperativa que cuenta con unos 500 socios, de los que 300 son productores de higo, y en la que trabajan unas 30 personas.

Entre las citas de este feria está la entrega de los Premios Innova Ficus que este año han recaído en Manuel Fernández Collado, que ha sido gerente de la cooperativa Regadhigos durante más de 30 años, y en el chef del restaurante Atrio Toño Pérez, por introducir el higo 'calabacita' de Almoharín en recetas tan tradicionales como la sopa de tomate.

"Ellos representan dos maneras diferentes de hacer crecer el producto. Manuel desde el campo y Toño desde la innovación", ha dicho la alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina, que ha explicado en la presentación que esta octava edición quiere poner en el relevo generacional porque el futuro del higo de Almoharín, "depende de que nuestros jóvenes puedan continuar con esta actividad que nuestros mayores comenzaron hace décadas".

Y dentro de la programación, este objetivo del relevo generacional tiene un punto muy importante con la proyección de un vídeo en el que participan dos generaciones de la familia Arroyo Trejo.

"El padre, que comenzó trabajando el higo en un tiempo lleno de dificultades y de esfuerzo, y su hijo, que continúa con la actividad, incorporando nuevas herramientas, nueva maquinaria y otra forma de trabajar, pero manteniendo el respeto y el amor por la tradición heredada. La misma tierra, el mismo producto, pero otra manera de trabajarlo", ha resaltado Molina.

La alcaldesa ha incidido en que "innovar no consiste en olvidar de dónde venimos, consiste en conseguir que aquello que heredamos siga teniendo futuro".

La diputada de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García, ha destacado el trabajo que realiza todo el municipio en torno a la producción de higo, porque "la unión hace la fuerza" y han conseguido colocar a Almoharín en el centro de la producción mundial de este producto.

En cuanto a los premios Innova Ficus, la diputada ha recordado que "cada año reconocen el trabajo para la defensa del higo" pero también suponen "una defensa del medio rural, del cooperativismo y de la economía social" que implica el trabajo de este pueblo.

PROGRAMACIÓN DE LA FERIA

La concejala del Ayuntamiento de Almoharín Sacri Molina ha desgranado la programación de la feria que comenzará el viernes 18 de septiembre, a las 18,30 en el Centro Cívico con la inauguración que incluirá una performance titulada 'Memoria, raíces y futuro. Bajo la higuera', a la que está prevista la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

A continuación se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Innova Ficus a Manuel Fernández Collado por su labor como gerente en la cooperativa Regadhigos desde 1995 a 2025, y a Toño Pérez por su labor al frente del restaurante Atrio de Cáceres.

Ese viernes tendrá lugar una jornada técnica con la proyección de un vídeo sobre la evolución en el cultivo y la recolección del higo, que incluye un agradecimiento a la familia Arroyo Trejo por su colaboración en la producción local. Y habrá ponencias a cargo de Pedro Ramos Gil, que hablará sobre fertilizantes biológicos y los beneficios de la calidad del higo; y Víctor Grajera, director de operaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres, que disertará sobre la calidad del higo seco de la comarca de Montánchez-Tamuja.

En la mesa de experiencias intervendrán Pedro Lanzas, que fue el primer presidente de la Cooperativa Regadhigos; María Eugenia Búrdalo Nogales, gerente de Huecoex y emprendedora en el sector del higo, y José Jiménez Jiménez, actual gerente de la cooperativa.

Ya el sábado, 19 de septiembre, a las 12,00 horas se ha organizado un taller de cerámica para niños y adultos; a las 12,30 en la zona de La Vega, apertura de los stands y puestos artesanos; a las 13,30 será el fallo del VIII Concurso Gastronómico del Higo y después habrá una degustación de sopa de tomate para los asistentes hasta agotar existencias.

Por la tarde, a partir de las 16,30, se podrá disfrutar del espectáculo musical 'Sal y pimienta' y a las 18,30, habrá juegos hinchables gratuitos para todos los niños. La jornada se cerrará con un concierto Generación OT, un tributo a Estopa (Estopaos) y una sesión dj.

El domingo, 20 de septiembre, la primera cita será a las 9,00 horas con una ruta senderista entre higueras para continuar con el Festival Folklótico 'Higo Folk', el auditorio, a cargo del grupo de coros y danzas Sopetrán.

La programación de esta octava edición tendrá una extensión el sábado 26 de septiembre, a partir de las 10,00 horas, con el recorrido de caza Compak Sporting por las Minas Sestil, que está organizado por la Asociación de Cazadores La Protectora de Almoharín.

"Queremos que quien venga a Almoharín se lleve el sabor de nuestro higo, que conozca nuestras higueras, nuestras empresas, nuestro paisaje y nuestra gente, porque esta feria no es solo una feria, es la celebración de un pueblo que sabe de dónde viene y que quiere decidir hacia dónde va", ha concluido la alcaldesa.