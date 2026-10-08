Alumnado de la provincia aprende a reciclar residuos en la jornada de puertas abiertas de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres continúa este jueves con las actividades de las jornadas de puertas abiertas con motivo de la festividad de su patrón, San Pedro de Alcántara, que se conmemora el próximo 19 de octubre.

En esta ocasión, el medio ambiente ha sido protagonista a través de talleres y juegos organizados por el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres en el que han participado escolares, que se han convertido en expertos en reciclaje y residuos orgánicos.

Alumnos y alumnas de los CEIP Fernando el Católico, de Madrigalejo y Los Ángeles, de Caminomorisco, y usuarios de la asociación Divertea, han participado en un taller de concienciación para promover el reciclaje, la economía circular o los hábitos de consumo sostenible, en los jardines del Palacio de Carvajal, en Cáceres.

Mientras, en Plasencia, los protagonistas han sido los miembros de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Malpartida de Plasencia, que han recorrido los claustros del Complejo Cultural Santa María y el Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso.

La programación de la Semana de Puertas Abiertas concluye este viernes, 9 de octubre, con la celebración de un pleno en el que van a participar miembros de la Federación de Mayores de municipios del Valle del Ambroz. Un pleno Senior en el que se podrán escuchar sus inquietudes, sus dudas o sus propuestas. Será a las 10,30 horas, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, en Cáceres.