El Ayuntamiento de Cáceres continúa a la espera de los informes técnicos para decidir la ubicación del mercadillo

CÁCERES 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha señalado que el Gobierno local está a la espera de que se elaboren los informes técnicos para decidir si el mercadillo semanal se traslada a la ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe, tal y como se ha propuesto a los vendedores ambulantes tras rechazar estos la primera opción de ubicarlo en el polígono empresarial de Mejostilla.

Esos informes deben determinar la situación de los puestos, el número, los aparcamientos de las furgonetas, las vías de salida y entrada de vehículos, así como los itinerarios peatonales para garantizar la viabilidad de esta actividad comercial en esta zona céntrica de la ciudad.

Suárez ha recordado que, tras la reunión mantenida con diversas asociaciones de comerciantes, se acordó solicitar toda la información técnica para tomar una decisión sobre el traslado del mercado franco semanal desde Vegas del Mocho, su ubicación actual desde hace doce años, a pesar de que era con carácter provisional. "Lo que está claro es que va a salir de allí", ha recalcado.

Así, el Ejecutivo local ha decidido ahora su traslado a otra zona ya que los dueños de las parcelas de Vegas del Mocho quieren promover la construcción de viviendas, y se decidió que se fuera al parque empresarial Mejostilla, una opción que ha sido descartada por los vendedores ambulantes.

Ante esta situación se propuso una nueva ubicación más céntrica en la explanada que resultará de la ampliación del aparcamiento en superficie que se está construyendo en el Parque del Príncipe, pero se está a la espera de los informes para conocer todos los detalles sobre su viabilidad.

"Los técnicos son soberanos en su trabajo, nosotros estamos esperando a que esos informes nos los pongan encima de la mesa, a interpretarlos y, sobre todo, a actuar según los informes que ellos tengan; es decir, no podemos hacer nada más hasta que esos informes no los tengamos en nuestro poder y ellos son los que están estudiando la viabilidad y las diferentes circunstancias", ha señalado Suárez en declaraciones a los medios este miércoles.

Respecto al rechazo de los vecinos de La Madrila, un barrio próximo a la zona que ha mostrado su postura contraria a que el mercadillo se instale en el Parque del Príncipe, el concejal ha dicho que "entiende su situación", al tiempo que les ha pedido que se esperen a conocer el proyecto. "Cuando tengamos todo nos tenemos que sentar, no podemos vender humo hasta que tengamos un papel que sustente las circunstancias en las que vamos a ir", ha dicho Suárez.

A la pregunta de si hay fecha para el traslado, ha respondido que "todavía" no la hay hasta que se analicen todos los datos. No obstante ha ironizado con que ese momento "no será tan dilatado como los doce años que lleva de manera provisional en donde está en Vegas del Mocho".