Los ayuntamientos ya pueden solicitar las ayudas del Plan de Empleo para Entidades Locales de Diputación de Cáceres

CÁCERES, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha publicado el Plan de Empleo para la contratación de personal en las entidades locales de la provincia durante el año 2026, con una asignación de 5 millones de euros para estas ayudas, que podrán solicitarse hasta el 19 de enero.

Este Plan se enmarca en una estrategia provincial de desarrollo sostenible y lucha contra la despoblación, alineada con la Agenda 2030 y el ODS 8, que "promueve un empleo digno, la mejora de las competencias profesionales y la inclusión social, especialmente en los colectivos más vulnerables, en colaboración con las entidades locales", según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

A estas ayudas, tal y como detalla en el BOP Nº 244, de 23 de diciembre, podrán acceder las entidades locales con una población inferior a los 20.000 habitantes y las entidades locales menores de la provincia.

Así, la subvención está destinada a cubrir los costes salariales derivados de contrataciones para las actividades laborales que contribuyan a reforzar servicios de proximidad, como ayuda a domicilio, centros de día o residencias de mayores, así como a limpieza, desinfección y mantenimiento de infraestructuras.

También podrá servir de apoyo a actividades relacionadas con la reactivación e innovación del sector turístico; para personal informático para la mejora de la teleadministración y divulgación tecnológica entre la población, o para fortalecimiento del personal de los servicios sociales de base o servicios administrativos y auxiliares.

Según destaca, la financiación del Plan de Empleo es compartida, de tal forma que la Diputación de Cáceres aporta el 90 por ciento del plan y las administraciones municipales, el 10 por ciento restante.

Sobre la distribución de las cuantías preasignadas a cada ayuntamiento, se componen de un importe fijo por municipio según población y otro variable, que compensa a las localidades con menor población, señala la institución, que recuerda que el plazo de solicitud finaliza el próximo 19 de enero de 2026.