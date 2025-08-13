Bomberos de la Diputación de Cáceres intervienen en la extinción de seis incendios simultáneos

Intervención de los bomberos de la Diputación de Cáceres en Cabezabellosa - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Diputación de Cáceres han intervenido este miércoles en la extinción de seis incendios simultáneos que han tenido lugar en diferentes puntos de la provincia.

Además, y debido a las altas temperaturas que han sufrido los efectivos durante un tiempo prolongado, se han producido cuatro bajas y una posible rotura de peroné, según ha apuntado la institución provincial en nota de prensa.

En concreto, en relación al incendio de Trujillo, a lo largo de todo el día han actuando en la extinción de un fuego próximo a la población y colaborado en coordinación con la tareas del Infoex.

Los bomberos de la Diputación de Cáceres están trabajando con dos dotaciones en relevos, una de ellas en parque y la otra sobre el terreno.

De la misma forma, en Huélaga, una dotación ha trabajado desde el parque de Coria, todo el día, en este incendio forestal, mientras que en Mata de Alcántara, hasta las 20,50 horas aproximadamente, ha actuado una dotación del parque de Valencia de Alcántara.

De igual forma, en Navalmoral de la Mata, han estado turnándose todo el día dotaciones de Navalmoral y Jarandilla en el incendio de una nave de pintura provocado por un incendio de pastos.

En Cabezabellosa, en un incendio que tiene Situación Operativa 2 del Plan Infocaex, bomberos de la Diputación de Cáceres han estado protegiendo toda la jornada a la población evacuada con dos dotaciones u un Jefe de Guardia.

Finalmente, y en relación a la única intervención que no está relacionada con los incendios forestales, una dotación del parque del Sepei de Plasencia ha intervenido en la extinción de un coche en llamas en dicha localidad.

BAJAS DE EFECTIVOS

Sobre las bajas de los efectivos de bomberos, la Diputación de Cáceres ha informado de que en los trabajos de la nave de Navalmoral de la Mata se han producido tres por efectos de las altas temperaturas.

Además, en el incendio de Huélaga, uno de los bomberos ha tenido una posible rotura de peroné y otra baja se ha producido en el parque de Coria por efecto de las altas temperaturas.