Bomberos de la Diputación de Cáceres rescatan a una mujer y dos niños atrapados por la crecida de un arroyo en Coria

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una dotación del parque del SEPEI de Coria ha rescatado a una mujer y dos niños que habían quedado atrapados cerca del puente medieval, en la carretera de Casillas de Coria, tras la crecida de un arroyo.

Así, la crecida de un riachuelo, provocada por el aumento del caudal, impedía que la mujer y los dos niños pequeños pudieran salir de la zona, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para ponerlos a salvo.

La actuación ha sido realizada por efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (Sepei), ha informado la institución provincial en nota de prensa.