Las Carantoñas recorren este martes las calles de Acehúche en busca del título de Interés Turístico Internacional

Las Carantoñas de Acehúche (Cáceres) salen a la calle en busca del título de Interés Turístico Internacional - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Las trabajadoras del Centro Residencial de la localidad cacereña son las mayordomas de la fiesta este año

ACEHÚCHE (CÁCERES), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Acehúche celebra este martes, 20 de enero, su fiesta de 'Las Carantoñas', una festividad en honor a San Sebastián que fue declarada de Interés Turístico Nacional en 2019, y que ahora busca ampliar ese reconocimiento al ámbito internacional.

En la festividad participarán a lo largo de este martes y miércoles una serie de actores, todos ellos indispensables para su celebración, de tal forma que las 70 carantoñas recorrerán las calles del pueblo y harán reverencias, por parejas, a San Sebastián y, junto a ellas, las 'regaoras' o 'patanas', cuya función es escoltar la imagen del santo, "regándolo" de confetis y cantando sus himnos y loas.

El tamborilero, los 'tiraores' y sus escopetas, la Vaca-tora y los mayordomos son otros de los pilares de la fiesta, en la que tienen un papel importante las mujeres que, más allá de salir en la procesión, son las responsables de elaborar los dulces, engalanar la iglesia y organizar la procesión, entre otras tareas.

Con todos estos ingredientes, los acehucheños quieren que su fiesta sea declarada de Interés Turístico Internacional, para lo cual, en esta edición, la fiesta cuenta con una mayordomía muy especial ya que recae en las nueve trabajadoras del Centro Residencial que, con su gesto, quieren hacer partícipes a todos los usuarios del centro en la fiesta grande del pueblo.

"Hemos decidido ser mayordomas representando al Centro Residencial de Acehúche, nos parecía un buen gesto ya que los usuarios no pueden vivir la fiesta de la misma manera que las demás personas y si hoy tenemos fiesta es gracias a ellos que nos la han ido transmitiendo de generación en generación, así que, qué menos que rendirles este pequeño homenaje, llevándoles la fiesta allí para que la puedan vivir y disfrutar de la manera que se merecen".

De esta forma se pronuncian en un comunicado las nueve mayordomas que lanzarán la loa al Santo desde la residencia, haciendo, de esta manera, que los usuarios de la residencia se sientan protagonistas de manera especial.

De este modo, un año más, las calles de Acehúche comenzarán a oler a pólvora, a romero, a pieles; se escuchará el sonido del tamborilero, los disparos y el repique de campanas y comenzarán las danzas de las bestias en torno a la figura de San Sebastián.

Las actividades de Las Carantoñas ya arrancaron este pasado lunes, 19 de enero, con la recogida del romero, mientras que este martes aparecerán las 70 carantoñas que recorrerán las calles de la localidad, en un programa que se repetirá en la jornada de este miércoles.

En total, van 35 parejas de carantoñas, a cuatro o cinco metros una de otra, una imagen que impacta a vecinos y visitantes, y que se unen a momentos muy emotivos de la fiesta, como la salida del Santo por la puerta de la iglesia, su alzada en hombros, los vivas y los disparos de las escopetas, o la loa a San Sebastián.