La I Carrera Popular El Encinar recauda este domingo fondos para Down Cáceres

Presentación de la I Carrera Popular El Encinar que se celebra este domingo en Cáceres a favor de Down Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La I Carrera Popular El Encinar se celebrará el próximo domingo, 27 de septiembre, en el entorno del Club El Encinar y del Estadio Príncipe Felipe de la capital cacereña, con el objetivo de recaudar fondos para Down Cáceres.

Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de la ciudad, así como el club El Encinar y Down Cáceres con el objetivo de unir deporte, solidaridad y convivencia, tal como se ha puesto de manifiesto, este miércoles, en la presentación de esta prueba deportiva que ofrecerá modalidades de dos distancias y carreras infantiles.

La salida y la meta estarán ubicadas en las instalaciones del Club Polideportivo El Encinar y uno de los atractivos de esta primera edición será el recorrido, que combinará distintos espacios vinculados al deporte y al entorno urbano de Cáceres.

El circuito incluirá el paso por el entorno del Estadio Príncipe Felipe, con una vuelta por su perímetro exterior y otra por el interior. La carrera contará con dos distancias competitivas --5K y 10K-- pensadas para participantes con diferentes niveles y objetivos, mientras que los más pequeños tendrán sus propias carreras adaptadas a las distintas edades.

La propuesta se completa con actividades para convertir la carrera en un plan para toda la mañana. Así, el Club Polideportivo El Encinar habilitará una zona gastronómica y un espacio infantil, Encinar Kids, con castillos hinchables, pintacaras y otras propuestas lúdicas para los niños y niñas.

Se pretende así que la jornada sea también un espacio de convivencia y participación, "abierto tanto a quienes se pongan las zapatillas para correr como a familiares y acompañantes", ha señalado el presidente del club, Carlos Rodríguez.

Las inscripciones tienen un precio de 15 euros para no socios y 13 euros para socios en la modalidad de 10K, y de 12 y 10 euros, respectivamente, en la de 5K.

En la presentación, el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, ha reiterado el compromiso de la diputación porque "apoyar el deporte es también apoyar los valores que hay detrás de él, como la igualdad, esfuerzo, compañerismo, superación, convivencia y solidaridad".

"Por eso ante proyectos que reúnen estas condiciones no dudamos en participar, tenemos el deber de participar, colaborar y apoyar estos proyectos que suman para una sociedad mejor", ha incidido. Un apoyo que ha reiterado la concejala de Deportes del ayuntamiento cacereño, Noelia Rodríguez.

Por su parte, Rodríguez ha hecho hincapié en el "importante componente solidario" de esta carrera, ya que parte de la recaudación obtenida con las inscripciones se destinará a Down Cáceres, contribuyendo a los proyectos que desarrolla esta entidad. De este modo, cada inscripción permitirá disfrutar de una jornada deportiva y, al mismo tiempo, colaborar con una causa social.

Ante esto, la representante de Síndrome de Down Cáceres Lourdes García ha agradecido el apoyo recibido, por parte de las instituciones y del club, así como de todas las empresas patrocinadoras. "Gracias por el apoyo que nos dan porque apostar por el deporte hace que nuestros chicos y chicas puedan igualarse a los demás, a todas las personas que realizan deporte, en su medida", ha concluido.