Castilla-La Mancha gana el XXIII Trofeo Diputación Provincial de Cáceres de Kárate

Trofeo Diputación Provincia de Cáceres de Kárate, celebrado este fin de semana en Villanueva de la Vera (Cáceres) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de Castilla-La Mancha se ha proclamado ganadora del XXIII Trofeo Diputación Provincia de Cáceres de Kárate, celebrado este fin de semana en la localidad de Villanueva de la Vera.

El combinado manchego se ha impuesto con solvencia en la clasificación general, seguido de la selección de Galicia, que ha conquistado la segunda posición, y de Extremadura, que ha completado el podio en un torneo marcado por la intensidad, la deportividad y el alto nivel competitivo, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

El diputado de Deportes, Pablo Miguel López, quien ha estado presente en el encuentro, ha mostrado su satisfacción porque "esta se consolida como una cita de referencia en el calendario nacional, reuniendo a jóvenes talentos y grandes promesas de este deporte".

Este año ha sido un centenar de deportistas de seis selecciones autonómicas los que han participado (Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra y Extremadura). Todo ello, con un impulso nuevo al trofeo, al haber optado por categorías mayores, incluyendo Sub 21, es decir, las categorías masculinas y femeninas Cadete, Junior y Sub 21, esto es, deportistas de edades comprendidas entre los 14 y los 20 años.