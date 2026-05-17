El CB Al-Qázeres ADC Verde y el CP Estudiantes Nazaret, campeones del Trofeo de baloncesto Diputación de Cáceres - FEXB

MÉRIDA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de baloncesto CB Al-Qázeres ADC Verde y CP Estudiantes Nazaret se han proclamado campeones del Trofeo de baloncesto Diputación de Cáceres, tras imponerse a El Horno de Rakel Miralvalle y al Grupo Garós CB Plasencia, respectivamente.

En la final femenina, el CB Al-Qázeres ADC Verde se proclamó campeón tras imponerse con claridad a El Horno de Rakel Miralvalle (35-70) en un encuentro que quedó prácticamente encarrilado desde los primeros compases, según han informado la Federación Extremeña de Baloncesto (FEXB) y la Diputación de Cáceres en sendos comunicados.

El conjunto cacereño salió "muy intenso" en defensa y logró abrir brecha ya en el primer cuarto, ventaja que amplió antes del descanso gracias a su dominio en el ritmo de juego. Tras el paso por vestuarios, el Miralvalle mostró una mejor versión y consiguió equilibrar el tercer parcial, aunque cualquier atisbo de reacción se desvaneció en un último cuarto "arrollador" del Al-Qázeres con el que logró cerrar el partido a su favor.

La MVP del partido ha sido Sheila Gómez, jugadora del CB Al-Qázeres ADC Verde con 15 puntos, 20 rebotes y 28 de valoración, mientras que en el Horno de Rakel Miralvalle ha destacado Natalia Prieto con 6 puntos, 6 rebotes y 9 de valoración.

En la categoría masculina, el CP Estudiantes Nazaret se llevó la final tras superar al Grupo Garós CB Plasencia por 63-70 en un duelo "muy competido" que se decidió tras el descanso.

El conjunto placentino arrancó mejor y consiguió cerrar el primer cuarto con una ligera ventaja, manteniendo la igualdad también en el segundo periodo, en el que ninguno de los dos equipos logró imponer su ritmo. El encuentro, según FEXB, cambió "por completo" en el tercer cuarto, donde el CP Estudiantes Nazaret dio un paso adelante ofensivamente y se puso por delante del equipo contrario. El Grupo Garós CB Plasencia intentó reaccionar en el último periodo, pero no fue suficiente para culminar la remontada.

El MVP del partido ha sido Carlos Ferreiro, jugador del CP Estudiantes Nazaret con 19 puntos, 18 rebotes y 31 de valoración, por su parte, en el Grupo Garós CB Plasencia ha destacado Javier Aceña con 14 puntos, 20 rebotes y 28 de valoración.