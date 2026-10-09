Un centenar de pueblos de la provincia de Cáceres desarrollarán sus planes periurbanos para la prevención de incendios

Jornada informativa sobre los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (PPPI), organizada por la Diputación de Cáceres en colaboración con la Junta de Extremadura y Tragsatec - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes, alcaldesas y personal técnico municipal y de Mancomunidades de la provincia de Cáceres han participado este viernes en la jornada de trabajo Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (PPPI), organizada por la Diputación de Cáceres en colaboración con la Junta de Extremadura y Tragsatec.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, ha intervenido en la apertura institucional junto al director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta, José Antonio Bayón. El encuentro ha servido como punto de partida de los trabajos de elaboración y revisión de los 99 PPPI de municipios con población inferior a los 20.000 habitantes, en el marco de la estrategia provincial para la prevención de incendios.

Esta iniciativa permitirá a los municipios de la provincia disponer de instrumentos de planificación para anticiparse al riesgo de incendios y reforzar la protección de sus núcleos de población.

A lo largo de las distintas ponencias, representantes políticos y técnicos de las entidades locales han podido conocer los detalles del trabajo que se está desarrollando, el papel que desempeñarán durante el proceso de redacción de los planes y los canales de comunicación y coordinación con la diputación y el equipo técnico encargado de la elaboración de los planes.

La redacción o actualización de los 99 PPPI cuenta con una inversión de 308.831,12 euros y un plazo de ejecución de doce meses. Los trabajos se desarrollan mediante un encargo a Tragsatec como medio propio, con la asistencia y coordinación de la Diputación de Cáceres y la colaboración de la Junta de Extremadura en el ámbito de sus competencias.

Cabe recordar que los PPPI son instrumentos de planificación obligatorios para los ayuntamientos de la región, según la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales de Extremadura, y su objetivo es establecer un anillo de seguridad o franja perimetral --de 400 metros en zonas de alto riesgo y 200 metros en el resto-- alrededor de los núcleos de población para reducir la propagación del fuego y facilitar la evacuación o el confinamiento de los vecinos y vecinas en caso de emergencia.

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

Tal y como ha apuntado el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Fernando García Nicolás, uno de los aspectos más relevantes de la jornada ha sido trasladar a los responsables municipales la necesidad de que las actuaciones previstas en los planes se lleven a la práctica de manera efectiva.

En particular, García Nicolás ha señalado el mantenimiento de las franjas periurbanas como uno de los principales retos para la aplicación eficaz de los planes. "Una vez que los planes estén redactados, llega el momento de su ejecución. El reto está en mantener estas franjas perimetrales limpias y en superar las dificultades que pueden surgir, por ejemplo, cuando interviene la propiedad privada", ha explicado.

Por ello, desde la Diputación Provincial se están evaluando fórmulas para seguir acompañando a los ayuntamientos en esta fase de ejecución a través de ayudas específicas o con asesoramiento técnico o jurídico, con el fin de facilitar la puesta en práctica de las medidas recogidas en los documentos y garantizar que las entidades locales de la provincia estén más preparadas frente al riesgo de incendios.

De manera complementaria, según ha avanzado el vicepresidente tercero, una vez estén elaborados la totalidad de los planes, estos se integrarán en la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la Diputación, de manera que puedan estar accesibles a la ciudadanía u otras administraciones.

"Así, cualquier persona interesada podrá saber cómo se está implantado el plan y si el ayuntamiento lo está ejecutando, o no, según lo que se propone en el documento que estamos redactando", ha precisado.