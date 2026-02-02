El Centro de Estudios Charo Cordero de Cáceres abre un nuevo plazo de selección de estudiantes para lista de espera

Archivo - CEI Charo Cordero - AJCERRO - Archivo

CÁCERES, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero, de la Diputación de Cáceres, ha abierto un nuevo plazo de selección de estudiantes para lista de espera, por si a lo largo de este curso se produjera alguna vacante.

La apertura de esta nueva lista de espera se produce una vez agotada la anterior, tal y como se indica en las bases de la convocatoria del Programa de Estancias en el Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero.

De esta forma, la Diputación de Cáceres ha publicado este pasado viernes, 30 de enero, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las bases para la apertura de un nuevo plazo de solicitudes para la selección de estudiantes, que podrán presentarse hasta el viernes 13 de febrero.

Las solicitudes presentadas se regirán por las bases de la convocatoria del Programa de Estancias en el CEI Presidenta Charo Cordero, que se publicaron en el BOP del 27 de mayo de 2025, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.