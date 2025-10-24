Comienza el curso de 'Soldadura con Electrodo Revestido y TIG' impulsado por la Diputación de Cáceres e Incalexa - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 15 personas están participando en el curso de 'Soldadura con Electrodo Revestido y TIG', una acción formativa promovida por la Diputación de Cáceres dentro de su programa de impulso al empleo y la cualificación profesional.

El curso ha comenzado este viernes en las instalaciones del Grupo Incalexa, en el Polígono Industrial Las Arenas de Malpartida de Cáceres, y la iniciativa forma parte del programa provincial para el impulso del empleo y la cualificación profesional.

En este curso gratuito, con una duración total de 60 horas presenciales, están participando personas interesadas en iniciarse en el sector de la soldadura y adquirir competencias prácticas en dos de los procesos más utilizados en la industria: la soldadura con electrodo revestido y la soldadura TIG (gas inerte de tungsteno).

Durante el curso, el alumnado trabajará en grupos reducidos con atención personalizada, desarrollando ejercicios prácticos en taller, según informa la diputación cacereña, institución que financia íntegramente esta formación, que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los participantes y responder a la demanda de profesionales cualificados en el ámbito industrial de la provincia.

La Diputación de Cáceres destaca la importancia de la colaboración público-privada en la generación de oportunidades formativas y laborales. En este sentido, la cooperación con Incalexa ha permitido diseñar un itinerario adaptado a las necesidades reales del sector.