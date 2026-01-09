Comienza el programa de la Diputación de Cáceres 'Hola, Invierno' con una ruta por la historia de Collado de la Vera

Cartel del programa 'Hola, Invierno' de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Hola, Invierno', que pone en marcha la Diputación de Cáceres con unas 26 actividades por toda la provincia hasta el mes de marzo, comienza este sábado, 10 de enero, con la propuesta 'Senderos e historia de Collado', una ruta de senderismo, de nivel bajo, de entre 6 y 9 kilómetros, por los alrededores de la localidad verata, y diseñada para disfrutar del paisaje y la riqueza natural de la zona.

Acompañados de guías especializados, los participantes recorrerán entornos de gran valor ecológico y paisajístico, pasando por algunos de los enclaves más representativos, y, si la climatología lo permite, parte del itinerario se desarrollará junto a la garganta de Pedro Chate, con la posibilidad de visitar el punto donde se une con la garganta Jaranda, un paraje de especial belleza.

Así, naturaleza, paisaje, fauna, flor e historia de Collado de la Vera son las huellas que se van a seguir en la ruta con la que da comienzo este programa de la diputación cacereña que pretende dinamizar social y económicamente la provincia en estos meses en los que la actividad turística disminuye.

Este programa se desarrollará hasta el mes de marzo por distintos municipios y comarcas de la provincia, mostrando los recursos turísticos y culturales que tienen para disfrutar a lo largo de la temporada de invierno.

Se han programado actividades muy diferentes, para todos lo públicos, y gratuitas, y para las que hay que inscribirse en los diez días previos de cada una de las actividades, a través de la página del programa 'Hola, Invierno'.

Para próximas actividades, consultar el programa y hacer la inscripción a través de https://holainviernocaceres.com/ porque las personas interesadas ya se pueden inscribir en actividades como "Patinando entre historia y dehesa", en Casar de Cáceres, el 17 de enero, y "Paseo megalítico por Cedillo", el 18 de enero.