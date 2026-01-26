El complejo cultural Santa María de Plasencia expone obras de alumnas de pintura de la Escuela de Bellas Artes

El complejo cultural Santa María de Plasencia expone dos nuevas muestras de alumnos de Bellas Arte - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

Los espacios expositivos del complejo cultural Santa María de Plasencia vuelven a abrir sus puertas a la ciudadanía, en esta ocasión con trabajos realizados por alumnado y ex alumnado de los Talleres de Pintura de la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán, dependiente de la Diputación de Cáceres.

En la primera planta del inmueble podrá visitarse la exposición 'Geometrías del Alma, El Trazo Invisible', una colección única donde el lienzo deja de ser un objeto para convertirse en un espejo. En esta selección de obras abstractas, un grupo de mujeres artistas redefine el espacio y el color, transformando emociones intangibles en estructuras visuales poderosas.

Por otro lado, en el claustro bajo se puede encontrar 'Fragmentos de un todo'. En esta muestra, cada artista invita al público a detenerse ante esos fragmentos que, aunque diversos en forma y esencia, componen el tejido de nuestra experiencia. A través de una paleta que transita entre lo orgánico y lo construido, la exposición nos guía por un viaje de contrastes desde la naturaleza íntima a la inmensidad del agua y la huella humana.

Paloma Béjar Mohedano, Monse Berrocoso Muñoz, Feli García Rodríguez, María Belén Gómez Fernández, Ana Amelia Gómez Morán, María del Puerto González Gómez, Isabel Jimenez Blanco, Lola Jurado Piña, Mariló Tadeo Leiva, María Eugenia Valiente Reyes, Blanca Fidalgo López e Isabel Fidalgo López son las autoras de las obras de sendas muestras.

Las exposiciones podrán visitarse hasta el próximo 15 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, según informa la diputación cacereña.