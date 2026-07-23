Los Conciertos de Pedrilla de Cáceres continúan el viernes con la JazzCeres Big Band junto a cuatro cantantes extremeñas

CÁCERES 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural Los Conciertos de Pedrilla de la Diputación de Cáceres continuará este viernes, día 24, con un recital a cargo de la JazzCeres Big Band y cuatro cantantes extremeñas.

Así, tras el "exitoso inicio" con Dulce Pontes, la programación continúa con una actuación en las que cuatro mujeres artistas adaptan su repertorio al mundo del swing y del jazz.

Las cantantes son Aurora Samino (swing), Míriam Cantero (flamenco), Chloé Bird (Pop) y la soprano Mar Morán, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

El concierto comenzará a las 22,30 horas en los Jardines de Pedrilla y aún pueden adquirirse entradas de manera anticipada a través de la web Entradium a un precio es de 5 euros más gastos de gestión.

Las entradas que no se hayan vendido a través de la plataforma se pondrán a la venta en la taquilla del Museo Pedrilla el mismo día del concierto y se podrán pagar solo con tarjeta.

Cabe recordar que la recaudación total de los conciertos irá destinada a proyectos de entidades con fines sociales y sin ánimo de lucro.