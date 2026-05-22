El Congreso Mundial de Turismo de Interior será en noviembre en Guarda (Portugal) tras la primera edición de Cáceres

CÁCERES, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Mundial de Turismo de Interior, impulsado por la Asociación Ibérica de Turismo Interior (AITI), se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Guarda (Portugal), que coge el relevo de Cáceres tras la primera edición de esta cita internacional que se celebró en noviembre del año pasado con la participación de unas 400 personas de 15 países.

Para la cita portuguesa ya tienen confirmada su presencia representantes de países como Jordania, Irlanda, Colombia, Alemania, Egipto, Estados Unidos, Bolivia, Polonia, Argentina y Angola, entre otros. La Diputación de Cáceres participará en este congreso en representación de la provincia con el objetivo de impulsar oportunidades de desarrollo socioeconómico de ambos territorios rayanos.

Para ir preparando este encuentro mundial se ha desarrollado este viernes en la sede de la diputación cacereña un encuentro en el que ha participado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales; la vicepresidenta Primera, Esther Gutiérrez, así como el presidente de la Entidad Regional de Turismo del Centro de Portugal, Rui Ventura; el alcalde de Guarda, Sérgio Costa, y el presidente de AITI, Miguel Martins, como entidad organizadora del evento.

Gutiérrez ha recordado que la Diputación de Cáceres tiene entre sus prioridades estratégicas en este mandato el refuerzo de las relaciones con Portugal para "poder construir juntos oportunidades en ambos territorios". En ese sentido, ha señalado que "durante muchos años hemos hablado mucho de lo que nos unía a Extremadura y Portugal, pero no se ha trabajado lo suficiente en retos comunes. Y ahora lo estamos haciendo de una forma decidida".

Igualmente, ha apelado a "seguir alzando la voz ante reivindicaciones justas, históricas que nos tienen que acercar más físicamente", poniendo como ejemplo la unión por autovía entre Moraleja y Castelo Branco.

Por su parte, el presidente de Turismo Centro de Portugal, ha defendido que Portugal y España comparten un mismo territorio desde el punto de vista cultural, turístico y humano. "La frontera está muchas veces solo en nuestra cabeza", ha apuntado, destacando las similitudes existentes entre ambos lados de la raya y defendiendo el papel de las instituciones públicas a la hora de impulsar iniciativas conjuntas y apoyar al tejido empresarial.

Rui Ventura ha puesto además en valor la "autenticidad" de territorios como la provincia de Cáceres o el distrito de Guarda y la región de la Beira Alta. "Hoy el mundo, los turistas, buscan autenticidad, y eso es precisamente lo que nuestros territorios conservan: personas auténticas, tradiciones vivas, identidad y una forma genuina de entender la vida", ha precisado.

En esta línea, el alcalde de Guarda, Sérgio Costas, ha resaltado la riqueza patrimonial y natural de la ciudad portuguesa, enclavada en la Sierra de la Estrella y con ofertas de turismo de naturaleza como los pasadizos del río Mondego, además de un casco histórico que está buscando la declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por lo que será un anfitrión a la altura de esta cita internacional.

ESPACIO DE ENCUENTRO

Con todo ello, el II Congreso Mundial de Turismo --según ha explicado el presidente de AITI-- será un espacio de encuentro entre el ámbito académico, el sector privado y las instituciones públicas. "Vamos a contar con comunicaciones, ponencias y participación de universidades de distintas regiones de Portugal, España y otros países del mundo", ha informado Martins.

En estas ponencias se abordarán cuestiones relacionadas con el turismo sostenible, la cooperación transfronteriza, la innovación, la valorización del patrimonio y de los recursos endógenos, así como nuevas estrategias de desarrollo económico y territorial para regiones de baja densidad poblacional.

Del mismo modo, Martins ha confirmado la presencia de países como Jordania, Irlanda, Colombia, Alemania, Egipto, Estados Unidos, Bolivia, Polonia, Argentina y Angola, lo que, considera, demuestra la dimensión internacional que está alcanzando este Congreso.

Desde la organización han subrayado que con esta iniciativa se pretende seguir posicionando al turismo de interior como un motor estratégico para la cohesión territorial, la dinamización económica y la creación de oportunidades sostenibles en los territorios rurales y de frontera.

En el marco de esta estrategia de cooperación y desarrollo empresarial, la Asociación Ibérica de Turismo del Interior, en colaboración con la Diputación Provincial de Cáceres, ha celebrado este viernes en Cáceres una jornada dirigida al empresariado cacereño para dar a conocer oportunidades reales de inversión en Portugal.

El encuentro ha tratado cuestiones relacionadas con financiación, implantación empresarial, inversión inmobiliaria y creación de empresas, con especial atención al sector turístico.

APOYO A LA CANDIDATURA CÁCERES 2031

A pregunta de los medios, el presidente de Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, ha expresado públicamente su firme apoyo a la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, asegurando que cuenta con el respaldo "total" de la entidad que representa.

Ventura ha indicado que esta candidatura supone una oportunidad de crecimiento y generación de valor para todo el territorio transfronterizo, subrayando además la importancia de pasar de las palabras a los hechos en el impulso de proyectos compartidos entre España y Portugal.