El Consorcio MásMedio, las universidades de Extremadura y Évora y el CSIC se unen para investigación de aguas residuales

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en una rueda de prensa para presentar un proyecto de investigación de MásMedio - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 17 (EUROPA PRESS)

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, las universidades de Extremadura y Évora (Portugal) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se han unido para promover un proyecto de investigación de residuos antimicrobianos que se llevará a cabo en ocho Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) de la provincia cacereña.

Para ello, se ha firmado un convenio entre todas las entidades implicadas, con el que arranca el primer trabajo de lo que será su unidad I+D+i, que supondrá la formación y contratación de una doctoranda.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado del gerente del Consorcio MásMedio, Gustavo Pérez, ha recibido a los representantes de la Universidad de Extremadura, de la Universidad de Évora y del CSIC, para agradecer su participación en lo que se puede decir que será el arranque de la faceta de investigación, desarrollo e innovación del consorcio medioambiental de la institución provincial.

En concreto, se llevará a cabo una profunda investigación sobre los residuos de antimicrobianos --y más concretamente las principales familias de antiparasitarios-- en las entradas y salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la provincia, y observar la eficacia de los procesos de depuración que se llevan a cabo y contemplar las mejoras futuras.

El proyecto, que comienza con una duración de un año, prorrogable, y un presupuesto de 68.000 euros, arrancará con la toma de 64 muestras anuales de aguas residuales repartidas en ocho depuradoras de la provincia: Alcántara, Garrovillas de Alconétar, Madrigalejo, Valdefuentes, Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo, Tejeda de Tiétar y Hoyos.

"Una muestra de diferentes zonas porque así será más representativa la toma de la realidad" ha explicado el gerente de MásMedio, Gustavo Pérez. Estas muestras serán enviadas a la Universidad de Extremadura, que actuará como "centralizadora", ha indicado el catedrático de la Facultad de Veterinaria, Marcos Pérez.

"Una vez recibidas, nos encargaremos de identificar estos nuevos contaminantes, muy utilizados en actividades agrícolas, ganaderas y médico farmacológicas", incidiendo en que "hay muy pocos trabajos en Europa que se hayan centrado en estos contaminantes". A partir de ahí, se verá el funcionamiento de los sistemas de depuración, y se hará con "novedosos ensayos de toxicidad con lombrices de tierra".

Por su parte, el CSIC, a través de su Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), llevará a cabo ensayos de toxicidad en organismos acuáticos. "En nuestro grupo del INIA -ha explicado David Hernández- estamos especializados en toxicología acuática y, siguiendo los preceptos del bienestar animal y el principio de reducción y reemplazo de animales en experimentación, vamos a llevar a cabo ensayos con algas unicelulares y con modelos celulares de peces".

También la Universidad de Évora, representada por Ana Costa y Ramiro Pastorinho, intervendrá en estos análisis y ensayos, avaluando la toxicidad 'in vitro' sobre modelos celulares humanos.

Finalmente, los resultados de uno y otro lado regresarán a la Universidad de Extremadura para poder obtener una información científica y comprobar el funcionamiento de las EDAR, la eficacia del proceso de depuración y las mejoras futuras.

En el convenio se contempla también la contratación de una doctoranda, una bioquímica formada en la Facultad de Veterinaria de la UEx, Elsa Rodríguez, para la elaboración de su tesis doctoral, "contribuyendo así a la formación de futuros y futuras profesionales", ha indicado el presidente de la diputación.

Para concluir, el gerente de MásMedio ha mostrado su satisfacción por empezar "una faceta muy importante para todos nosotros, que es la de la formación y la de la investigación, implementado así nuestra unidad de I+D+i con este primer proyecto, que espero que sea el primero de muchos futuros".