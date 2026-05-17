Cuatro equipos disputan este domingo el Trofeo Diputación de Cáceres de Baloncesto en Malpartida de Plasencia

El diputado de deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo López, junto al secretario general de la Federación Extremeña de Baloncesto, Jorge Santos y el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro equipos disputan este domingo, 17 de mayo, los encuentros de la final del XXXVIII Trofeo Diputación de Cáceres Masculino y XXXI Trofeo femenino, organizados por la Federación Extremeña de Baloncesto, que tendrá lugar en la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia.

En concreto, los equipos que disputarán esta final serán, en categoría masculina, el Grupo Garós CB de Plasencia y CP Estudiantes Nazaret de Cáceres, y en categoría femenina, los equipos CP Miralvalle de Plasencia y CB Al-Qázeres Verde de Cáceres.

La final de este domingo supone el colofón de una temporada que arrancó el pasado 19 de octubre, en la que han participado 21 equipos en el Trofeo masculino y 9 en el femenino --5 equipos de la provincia, pues cabe recordar que esta liga es de carácter regional--, con un total de 244 encuentros disputados en 11 localidades de la provincia de Cáceres.

Cabe destacar que en la liga masculina, como viene siendo habitual, la competición se ha llevado a cabo en dos zonas geográficas, como son la zona norte con 9 equipos y la zona sur, en la que han participado 12 equipos.

Los equipos campeones zonales --Grupo Garós CB y CP Estudiantes Nazaret-- se medirán este domingo, a las 10,30 horas, en un partido único del que saldrá el campeón provincial que disputará la supercopa masculina que enfrentará a los equipos ganadores de cada una de las provincias.

Como novedad, este año se aplaza la fecha del partido y se celebrará la semana anterior del comienzo de la temporada 2026/27.

En cuanto a la liga femenina, se trata de una competición regional al contar con menor número de equipos femeninos y se ha desarrollado en dos grupos, uno de 4 y otro de 5 equipos cada uno, que han disputado partidos de ida y vuelta.

Los finalistas son los equipos de la provincia de Cáceres que más rondas hayan avanzado en las eliminatorias regionales, que en este caso han sido CB Al-Qázeres Verde y CP Miralvalle, y que vuelven a verse las caras en una final provincial. La hora del encuentro será a las 12,30 horas.

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo López destacó en la presentación del evento que se trata de una competición "más que consolidada dentro del calendario deportivo provincial y que representa mucho más que un torneo", ya que según dijo, también supone "convivencia, deporte base y los valores que el baloncesto transmite fuera y dentro de la cancha", resaltó.

Finalmente, López señaló que con estos eventos deportivos, la Diputación Provincial "reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de formación, inclusión y desarrollo social", y estos trofeos suponen una oportunidad para que jugadores "de toda la provincia y de todos los sitios, sobre todo el mundo rural, puedan crecer deportivamente y compartir experiencias que van más allá del resultado".