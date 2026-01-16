Los dibujos de Fernando Renes inauguran la temporada expositiva en la sala de arte El Brocense de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dibujos del artista Fernando Renes han inaugurado la temporada expositiva anual de la sala de arte El Brocense de Cáceres con la muestra denominada 'Proserpina', que podrá verse hasta el 14 de febrero en este espacio cultural de la Diputación de Cáceres, situado en la céntrica calle San Antón de la capital cacereña.

La exposición reúne una treintena de obras del artista burgalés que plantea un discurso vía pantalla, ya sea ordenador, teléfono o tableta, reflejado con tinta, acuarela, acrílico o collage, con obras en las que aborda temas políticos, económicos o artísticos.

La diputada provincial Antonia Molina ha sido la encargada de inaugurar esta muestra de dibujos realizados con tinta, acuarela, acrílico y collage, en los que el autor reflexiona de manera crítica e irónica sobre la realidad actual.

Molina ha destacado "el compromiso de la Diputación de Cáceres con una programación cultural que invita a la reflexión y al pensamiento crítico, acercando al público propuestas artísticas contemporáneas de primer nivel".

Asimismo, ha subrayado que 'Proserpina' es una exposición que "dialoga con las preocupaciones de nuestro tiempo y refuerza el papel de la sala de arte El Brocense como referente cultural en la ciudad".

La obra de Fernando Renes se caracteriza por un dibujo de trazo rápido y esquemático, con predominio de colores planos y la incorporación puntual del texto como un elemento plástico más, con el que el artista trata de comprender y ordenar un mundo marcado por la incertidumbre.

Fernando Renes (Covarrubias, 1970) cuenta con una amplia trayectoria nacional e internacional y su obra forma parte de importantes colecciones públicas, entre ellas la de la Diputación de Cáceres, tras obtener el tercer Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense en 2024.

La exposición 'Proserpina' podrá visitarse hasta el 14 de febrero, de martes a sábado, en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, informa la diputación cacereña.