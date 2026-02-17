Diez empresas de Sierra de Gata-Hurdes participan en un programa de mentorización sobre innovación sostenible

Reunión de empresas de Gata-Hurdes en Caminomorisco - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diez empresas del destino turístico de Sierra de Gata - Hurdes participan en un programa de mentorización para implantar el Modelo de Innovación Sostenible de Experiencias Agroturísticas (MISEA) en el territorio.

La primera sesión de esta iniciativa, que está desarrollando la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur y en colaboración con la Diputación Provincial de Cáceres, ha tenido lugar este martes en el Centro Social de Caminomorisco, con el objetivo de desarrollar un programa de experiencias agroturísticas en el destino Sierra de Gata-Hurdes.

Se trata, concretamente, de la puesta en marcha del programa 'Modelo de Innovación Sostenible de Experiencias Agroturísticas (Misea)', una propuesta de intervención que "acerca a las empresas del sector primario a la actividad turística, con especial incidencia en los destinos situados en el medio rural".

Este modelo ya ha sido implantado en 19 destinos turísticos, impulsado por ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones a lo largo de toda la geografía española

Así, para el diagnóstico del territorio se ha conformado un "grupo de contraste" con expertos locales como técnicos del ámbito turístico, asociaciones empresariales y representantes de los grupos de acción local, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Este grupo ha trasladado al personal técnico de Segittur las particularidades de estas comarcas, necesidades y carencias, información que "ayudará a diseñar una estrategia para la creación de experiencias turísticas basadas en el sector primario" con cinco líneas de actuación, que van desde la profesionalización del sector, pasando por la puesta en valor del producto, la generación de sinergias entre sector turístico y primario, la sostenibilidad del producto y el acceso al mercado.

MENTORIZACIÓN A EMPRESAS

También este martes ha comenzado el trabajo con 10 empresas del territorio, con un programa que contempla la mentorización de 10 negocios locales, que han sido previamente seleccionados para esta formación tras una evaluación de sus posibilidades para poner en marcha experiencias turísticas viables y sostenibles.

La característica diferencial de este modelo frente a otras propuestas de experiencias que ya se han puesto en marcha en el destino, tiene que ver con el hecho de que se dirija en exclusiva a empresas agroganaderas y, de manera particular en Sierra de Gata - Hurdes, también incluirá a las que desarrollan actividad silvopastoril.

En concreto, en esta jornada han participado en un taller informativo en el que se les ha explicado el programa, herramientas, recursos, y casos de buenas prácticas y en los próximos días recibirán formaciones individualizadas en las que se abordarán los requisitos de las experiencias, las características de la oferta y se evaluarán sus zonas de trabajo.

Las empresas que puedan adaptar su actividad y organizar experiencias turísticas compatibles con su actividad principal pasarán a una segunda fase en la cual se las capacitará en la comercialización de experiencias capaces de interesar a las personas visitantes al destino y generar ingresos complementarios a los productores.