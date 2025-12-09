Diputación de Cáceres abonará a finales de mes el 2,5% de incremento retributivo a sus 1.050 trabajadores

Archivo - Fachada de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores y trabajadoras de la Diputación de Cáceres y sus organismos autónomos, alrededor de 1.050 personas, cobrarán a finales del presente mes de diciembre el incremento retributivo del 2,5% con efectos de 1 de enero del 2025, recogido en el Real Decreto-Ley 14/2025 de 2 de diciembre.

En relación con el incremento retributivo recogido en el mismo Real Decreto-Ley para el año 2026, con efectos económicos desde el 1 de enero respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, éste se financiará, y se abonará, una vez se liquide el ejercicio 2025, con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

Cabe recordar que el BOE número 290 del 3 de diciembre de 2025 publicó el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. La norma prevé para el año 2025 un incremento global máximo de las retribuciones del personal al servicio del sector público del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024.

Estos incrementos retributivos forman parte del Acuerdo Marco de mejora de las condicionales laborales y salariales del colectivo hasta 2028 que el Gobierno de España firmó con las organizaciones sociales. Aunque el calendario de abono depende de cada administración la Diputación de Cáceres ha decidido garantizar dicho incremento a todo su personal antes de que finalice el presente ejercicio 2025.