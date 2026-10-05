La Diputación de Cáceres abre a la ciudadanía el Palacio de Mayoralgo con visitas guiadas esta semana

Archivo - Restos romanos en el patio del Palacio de Mayoralgo en Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres celebra del 6 al 9 de octubre la Semana de Puertas Abiertas con motivo de la celebración de su patrón, San Pedro de Alcántar, y presenta como principal atractivo las visitas guiadas al Palacio de Mayoralgo, el último edificio adquirido por la institución provincial en la plaza de Santa María de la capital cacereña, aunque también abrirán sus puertas otros edificio provinciales en Cáceres y Plasencia, con actividades lúdicas y culturales.

Se trata de la undécima edición de esta iniciativa que, en esta ocasión, incorpora el citado Palacio de Mayoralgo que cuenta con el yacimiento romano que hay bajo su patio exterior. En Cáceres, también abrirán sus puertas el Palacio Provincial y el Palacio de Carvajal, mientras que en Plasencia se celebrarán visitas guiadas en el Complejo Cultural Santa María y el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso.

Además de visitas guiadas también se han programado conciertos y espectáculos de danza, recepción de colegios o la celebración de un Pleno Senior. Todo ello en honor al patrón de la diputación, San Pedro de Alcántara, que se conmemora el lunes 19 de octubre, fecha en la que, además, se homenajeará a trabajadoras y trabajadores de la institución jubilados en el último año.

Así, este martes 6 de octubre, en Plasencia, el CEIP San Miguel Arcángel visitará el Complejo Cultural de Santa María, donde podrán conocer el Conservatorio García Matos, la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán y la Escuela de Danza, a las 10,15 horas, y la Asociación de Mujeres Extremeñas por la Innovación y el Desarrollo, hará lo propio a las 11,30 horas.

Por la tarde, a las 17,00 horas, el complejo abrirá sus puertas al público con visitas de aforo libre a los claustros y al Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso. Posteriormente, se podrá disfrutar de una audición musical a cargo del Conservatorio García Matos, 17,30 horas, y una actuación del alumnado de Danza, 19,00 horas.

En Cáceres, las actividades comenzarán con la visita del CEIP Las Delicias al Palacio Provincial y al Palacio de Mayoralgo, que incluirán juegos del Circular Fab. Además, tendrán cuentacuentos en el Palacio de Carvajal a las 10,15 horas. Y a las 11,00 horas, la Asociación Amigos de Pescueza recorrerá también los distintos palacios.

Ya en horario de tarde, a las 17,00 horas, se ofrecerán visitas guiadas, abiertas al público en general, a los palacios Carvajal, Provincial y Mayoralgo, para las que será necesaria inscripción previa vía telefónica.

La jornada finalizará en el Palacio Mayoralgo con las actuaciones del Conservatorio Elemental de Danza, a las 18,00 horas, y del Grupo de Cámara de la Sinfónica Provincial, a las 19,00 horas.