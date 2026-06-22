Diputación de Cáceres abre las inscripciones para la primera jornada del programa de inserción profesional 100Kairós

La Diputación de Cáceres abre las inscripciones para la primera jornada técnica del programa 100Kairós - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto el plazo de inscripción para participar en la primera de las cinco jornadas técnicas del programa 100Kairós, una iniciativa impulsada por el Servicio de Promoción Económica y Políticas Activas de Empleo, que se celebrará el próximo 26 de junio en Casar de Cáceres, en horario de 10,00 a 13,00 horas.

Este programa tiene como objetivo impulsar el potencial digital, la empleabilidad y la competitividad del tejido empresarial local en la provincia de Cáceres. La participación es gratuita y las plazas son limitadas, por lo que quines estén interesados pueden formalizar su inscripción de forma online.

Esta primera jornada dará inicio a un ciclo que se desarrollará en otros cuatro municipios de la provincia y está dirigida a pymes, tanto participantes como no del programa, a personas desempleadas interesadas en el sector digital, a personal técnico, agentes sociales y a la ciudadanía en general interesada en conocer experiencias de éxito desarrolladas por empresas y participantes del programa en el territorio.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las sesiones exprés de 15 minutos, que ofrecerán asesoramiento personalizado en tiempo real mediante consultorías con mentores del programa 100Kairós, orientación laboral para personas en búsqueda activa de empleo y coaching profesional.

Además, durante la jornada se compartirán experiencias reales de transformación digital y testimonios de empresas y participantes que ya han mejorado su presencia online y sus oportunidades profesionales gracias al programa.

El programa 100Kairós es un sistema avanzado de inserción profesional que nace con el objetivo de transformar el mercado laboral rural y acelerar la modernización empresarial en la provincia de Cáceres, en el marco del compromiso de la Diputación de Cáceres con el impulso del empleo y la innovación en el territorio.

Inspirado en el concepto griego kairós, entendido como "momento oportuno", el programa articula un modelo integral basado en Aceleradoras de Empleabilidad. Asimismo, está cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.