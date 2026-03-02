La Diputación de Cáceres y Agcex impulsan el proyecto 'Cultura Viva' para dinamizar la provincia

Reunión para impulsar el proyecto 'Cultura Viva' en la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha presentado este lunes, junto a la presidenta de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (Agcex), Carmen Hernán, el proyecto piloto 'Cultura Viva' que prente dinamizar culturalmente la provincia.

A la presentación han asistido las 16 personas que se encargarán de trabajar desde los territorios para "poder dinamizar, empoderar y coordinar la cultura de toda la provincia", según ha precisado Gutiérrez. Se trata de un proyecto piloto innovador en Extremadura, "un hito importantísimo, un espaldarazo a los profesionales de la cultura y un reconocimiento profesional a su labor", ha apuntado la presidenta de Agcex, entidad encargada de la coordinación del mismo.

Con una inversión cercana a los 700.000 euros, el proyecto ahonda en la gestión cultural y la cultura como herramientas para el desarrollo estratégico local y provincial y para contribuir a hacer frente al reto demográfico.

Durante un año, y a través de 16 gestores y gestoras culturales, se llevará a cabo un diagnóstico de las necesidades y particularidades culturales de las localidades integradas en las distintas Mancomunidades. Asimismo, estos "agentes culturales" establecerán contactos con el tejido social y propondrán una hoja de ruta con acciones específicas para los territorios.

A partir del levantamiento de información realizado por las 16 personas expertas contratadas, se diseñará un plan de actuación que "permita poner en marcha políticas de presente y de futuro, más adaptadas a lo que la provincia demanda y necesita", ha concluido Gutiérrez.

EJES ESTRATÉGICOS PARA IMPULSAR LA CULTURA

'Cultura Viva en la provincia de Cáceres' se plantea como un modelo de desarrollo cultural y artístico territorializado, inteligente y colaborativo, que convierta la cultura en motor de cohesión social, empleo, emprendimiento y revitalización demográfica.

Con una gobernanza clara, herramientas prácticas y el uso estratégico de la IA, el proyecto aspira a convertir la provincia en un referente nacional de desarrollo cultural rural sostenible, informa la diputación cacereña.

Entre las tareas específicas que llevarán a cabo los nuevos gestores culturales territoriales se encuentran realizar un mapeo y diagnóstico del ecosistema cultural local; dinamizar y apoyar a las entidades en diseño, gestión y promoción de actividades; impulsar redes de colaboración intermunicipales, por ejemplo, a través de las asociaciones locales u otros actores culturales de los territorios; gestionar la futura plataforma provincial 'Cultural Viva IA', e identificar oportunidades de formación, empleo y emprendimiento cultural.