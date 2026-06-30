La Diputación de Cáceres aporta 40.000 euros a Cruz Roja para atender a las víctimas del terremoto

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con el presidente provincial de Cruz Roja, Mario Tello, y la coordinadora autonómica de la entidad, Asunción Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha movilizado de forma inmediata 40.000 euros para atender, a través de Cruz Roja, la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, y el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha anunciado que mantendrá este apoyo en las fases de recuperación y reconstrucción, conforme se vayan determinando las necesidades sobre el terreno.

Así lo ha indicado este martes tras una reunión de trabajo mantenida con el presidente provincial de Cruz Roja, Mario Tello, y la coordinadora autonómica de la entidad, Asunción Rodríguez, en la que se ha abordado la colaboración que ambas instituciones vienen desarrollando en distintos ámbitos y, de manera prioritaria, la respuesta ante la grave emergencia humanitaria provocada por los recientes terremotos registrados en Venezuela.

Tras conocer de primera mano la situación y las necesidades que Cruz Roja Internacional está evaluando sobre el terreno, Morales se ha comprometido a aportar 40.000 euros con cargo a la partida de ayudas de emergencia de la diputación cacereña, que serán canalizados a través de Cruz Roja para atender las actuaciones más urgentes.

Morales ha destacado la importancia de actuar con rapidez y hacerlo de la mano de organizaciones con presencia directa en las zonas afectadas. "La mejor forma de garantizar que la ayuda llega donde más se necesita es hacerlo a través de quienes están trabajando sobre el terreno desde el primer momento", ha indicado.

Asimismo, ha avanzado que este primer apoyo económico tendrá continuidad en función de la evolución de la emergencia y de las necesidades que vayan trasladando los equipos desplegados en Venezuela. En este sentido, la Diputación de Cáceres está dispuesta a seguir colaborando en las futuras fases de recuperación y reconstrucción, una vez superada la atención más inmediata.

Durante la reunión, la coordinadora autonómica de Cruz Roja, Asunción Rodríguez, ha explicado que la organización está desarrollando una intensa labor de asistencia a la población afectada, centrada en la atención sanitaria y psicológica de emergencia, el apoyo logístico y la distribución de ayuda humanitaria.

Hasta el momento ya se han enviado 17 toneladas de material de primera necesidad, entre mantas, artículos de higiene y otros suministros esenciales. Ahora, Cruz Roja Española, en coordinación con la Federación Internacional y con los equipos desplegados sobre el terreno, está ultimando tres grandes líneas de actuación.

La primera de ellas consiste en el despliegue inminente de una clínica sanitaria portátil, equipada con un equipo de trece profesionales, que permitirá reforzar la atención médica en aquellas zonas donde resulte más necesaria. Paralelamente, continúa el envío de insumos básicos, como medicamentos, agua, material de higiene, alimentación y otros recursos imprescindibles para atender las necesidades más urgentes de la población.

La tercera línea de trabajo estará orientada a la recuperación y reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos, una fase que requerirá una respuesta sostenida en el tiempo y en la que también podrá participar la Diputación de Cáceres conforme se vayan concretando los distintos proyectos.

Asunción Rodríguez ha explicado que, tras la reunión mantenida por Cruz Roja Española para evaluar la información remitida por sus delegados en Venezuela, en las próximas horas se trasladará a la Diputación de Cáceres una cartera de proyectos de emergencia para determinar en cuáles de ellos se materializará esta primera aportación económica.

La coordinadora autonómica ha agradecido la rápida respuesta de la institución provincial y ha puesto en valor su compromiso con la cooperación internacional. "La ayuda de las administraciones públicas resulta fundamental para que podamos intervenir con eficacia allí donde más se necesita. En estos momentos la prioridad es salvar vidas, atender a las personas afectadas y garantizar el acceso a servicios básicos. Más adelante llegará el momento de la reconstrucción, que será un proceso largo y complejo", ha señalado.

La Diputación de Cáceres y Cruz Roja "mantendrán una comunicación permanente para adaptar la colaboración institucional a las necesidades que se vayan detectando sobre el terreno y seguir contribuyendo a la recuperación de las zonas afectadas", informa la diputación cacereña en nota de prensa.