La Diputación de Cáceres apoya la III Feria de la Cereza y la Ciruela del Valle del Ambroz

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con la Asociación Rural del Valle del Ambroz - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha manifestado su apoyo a la Feria de la Cereza y la Ciruela del Valle del Ambroz, que se celebrará, por tercer año consecutivo el próximo 16 de mayo, en Casas del Monte.

Así se lo ha trasladado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, a los representantes de la Asociación Rural del Valle del Ambroz, con quienes se ha reunido este lunes, y ha reiterado la implicación que seguirá teniendo la diputación con las empresas, las y los agricultores y productores de los municipios de la provincia.

"Una manera --ha dicho Morales-- de impulsar el reconocimiento del valle, su cultura y la promoción del tejido empresarial y social, tan ligado a la actividad del cultivo de la cereza, la ciruela y la fresa".

Por su parte, Francisco Javier Bueno y Laura Cividanes han agradecido el apoyo recibido y han avanzado que la feria contará con rutas a caballo, mercadillos tradicionales, talleres y música, entre otras actividades.

Además, han destacado que este año habrá una buena cosecha tanto de cerezas y ciruelas como de fresas, un producto de gran importancia en esta comarca. "Va a haber cereza, sí o sí. La floración viene muy bien y esperamos una gran cosecha de cerezas, ciruelas y fresas, así que es un buen motivo para asistir, probar nuestros productos y disfrutar de esta cita", ha concluido Cividanes.