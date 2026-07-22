La Diputación de Cáceres apoyará la creación de una red de alojamiento para investigadores en la provincia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reune con investigadores - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres apoyará la creación de una red de alojamiento científico que facilite la llegada de investigadores a la provincia durante sus periodos de estancia científica.

Así se ha puesto de manifiesto en una reunión que ha mantenido este miércoles el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, Enrique Hernández y con el director científico del Centro Ibérico de Almacenamiento Energético, Breogán Pato quienes, en su calidad de miembros de grupos de investigación, les han trasladado un proyecto para la creación de una red de alojamiento científico en la ciudad y la provincia de Cáceres.

La propuesta surge en el marco de los trabajos desarrollados por el Consejo Provincial de Políticas Públicas, un órgano creado por la Diputación de Cáceres al inicio de la legislatura con el objetivo de escuchar a la sociedad, recoger sus necesidades y analizar propuestas que puedan tener una utilidad práctica y social para el conjunto de la provincia.

En este sentido, Miguel Ángel Morales ha destacado la importancia de que las instituciones estén abiertas a escuchar las necesidades planteadas desde los distintos sectores de la sociedad y ha señalado que la Diputación de Cáceres ve "viable" realizar una aportación económica para poner en marcha esta iniciativa, una vez que se concrete la propuesta y el modelo de funcionamiento, según explica la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

OPORTUNIDADES Y RETOS

El presidente provincial ha subrayado que la llegada de investigadores al Centro Ibérico de Almacenamiento Energético (CIAE), así como a otros centros y grupos de investigación, "supone una oportunidad" para Cáceres y para Extremadura, pero también plantea "nuevos retos", entre ellos el acceso a un alojamiento adecuado durante los periodos de estancia científica.

"Hay un problema grave de vivienda y de alojamiento", ha señalado Morales, quien ha defendido la necesidad de buscar soluciones que permitan que los científicos que lleguen a la ciudad para desarrollar sus investigaciones puedan contar con un alojamiento adecuado y a precios razonables.

En este sentido, y tras la finalización de la reunión, Morales ha afirmado que la Diputación apoyará el proyecto, con una aportación inicial que podría situarse en torno a los 12.000 o 13.000 euros, a falta de concretar definitivamente la propuesta y las necesidades económicas. "Me parece una iniciativa absolutamente razonable y la Diputación pueda contribuir a su puesta en marcha", ha señalado.

Morales ha incidido, además, en que, aunque el proyecto tenga su punto de partida en la ciudad de Cáceres, su repercusión trasciende el ámbito local. "Esto no es solo para la capital; tiene una repercusión para la provincia, la región y también para el país", ha afirmado, destacando que la institución provincial estará siempre dispuesta a apoyar iniciativas que contribuyan a fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo de la provincia.

CREACIÓN PROGRESIVA DE LA RED

Por su parte, Enrique Hernández ha explicado que la propuesta nace de una necesidad detectada por distintos grupos de investigación del ecosistema científico de Extremadura y, especialmente, de Cáceres, ante las dificultades que encuentran los investigadores visitantes para acceder a un alojamiento adecuado durante estancias de dos, tres o incluso seis meses.

El objetivo es "crear progresivamente una red de alojamiento" que permita acoger a científicos que llegan a Extremadura para desarrollar proyectos de investigación, facilitando su estancia y favoreciendo, al mismo tiempo, la creación de nuevas redes de colaboración científica.

"Queremos que Extremadura y Cáceres puedan convertirse en una referencia en el acogimiento de personas que vienen a aportar a la ciencia que se hace también aquí", ha explicado Hernández, quien ha destacado que la presencia de investigadores e investigadoras de otros países y territorios genera nuevas oportunidades de contacto, cooperación y transferencia de conocimiento para quienes desarrollan su actividad científica en la región.

La propuesta plantea comenzar con una solución de pequeña escala, con al menos dos plazas de alojamiento simultáneas para investigadores visitantes, y avanzar progresivamente en función de los resultados y de las necesidades detectadas.

Entre las posibilidades se contempla también la colaboración con residencias públicas o universitarias, reservando determinadas plazas para investigadores, así como otras fórmulas que permitan garantizar una disponibilidad estable de alojamiento, apunta la institución.

Hernández ha explicado que el problema afecta especialmente a quienes realizan estancias de investigación de duración media, ya que no encajan en los modelos habituales de alojamiento turístico o de larga duración. A ello se suma el elevado coste de los alquileres y la necesidad de contar con espacios equipados y con autonomía suficiente para estancias de varios meses.

La iniciativa pretende dar respuesta tanto a estudiantes de doctorado como a investigadores senior y otros profesionales que se desplazan temporalmente a Cáceres para participar en proyectos científicos, programas de movilidad o estancias de investigación. Una realidad que, según ha apuntado Hernández, puede llegar a implicar también a las familias de los investigadores e investigadoras y contribuir a generar vínculos humanos y profesionales que trasciendan la propia actividad académica.

PERSPECTIVA PROVINCIAL Y DE FUTURO

El profesor de la Universidad de Extremadura ha destacado también que el proyecto debe contemplarse con una perspectiva provincial y de futuro, señalando que otras ciudades como Plasencia cuentan igualmente con una importante realidad universitaria y con líneas de investigación de repercusión internacional.

En este sentido, ha defendido una visión del espacio universitario y de la transferencia del conocimiento que tenga impacto en el ámbito local y rural y que permita atraer también a investigadores interesados en estudiar el desarrollo de los territorios y las particularidades de las zonas rurales.

La propuesta busca, por tanto, avanzar hacia un modelo de acogida que contribuya a consolidar un ecosistema científico más conectado y abierto al exterior, en el que la colaboración entre la Diputación de Cáceres, la Universidad de Extremadura, el CIAE y otros centros y grupos de investigación permita generar nuevas oportunidades para la provincia.

Destaca la institución que la reunión mantenida este miércoles con el presidente de la Diputación de Cáceres supone un "primer paso" para poner en marcha la red. Una propuesta que, en palabras de Miguel Ángel Morales, puede contribuir a que la investigación y la ciencia tengan un impacto real en el territorio y a que Cáceres y el conjunto de la provincia sigan avanzando como espacios de referencia para la generación y transferencia de conocimiento.