La Diputación de Cáceres y la Asociación Ibérica de Turismo de Interior impulsan el desarrollo de La Raya

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido en su despacho al presidente de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior, Miguel Martins - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido en su despacho al presidente de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), Miguel Martins. Un encuentro que se enmarca dentro del compromiso de la institución provincial por consolidar y afianzar los vínculos con el país vecino a través de la cooperación con instituciones, asociaciones y diferentes colectivos a uno y otro lado de La Raya.

El primero de los temas abordados ha sido el II Congreso Mundial de Turismo Interior que se celebrará en la ciudad portuguesa de Guarda los días 18 y 19 de noviembre. Se trata de un foro de referencia a nivel ibérico e internacional para el debate estratégico sobre los retos y oportunidades del turismo en los territorios del interior.

"Tenemos que continuar con las relaciones entre estas dos regiones a los dos lados de Portugal y España", ha señalado Martins tras el encuentro en el que ha destacado la importancia de promover el intercambio de buenas prácticas, la cooperación entre países y la construcción de modelos de desarrollo turístico adaptados a las realidades del interior.

Otro asunto "vital para el desarrollo de los territorios", ha apuntado el presidente de AITI, es seguir insistiendo en la mejora de las comunicaciones entre España y Portugal por Extremadura.

Así se ha referido a la necesidad de conectar por autobús las dos capitales de distrito, Cáceres y Castelo Branco, para lo que ya se está trabajando con un operador, ya que actualmente solo se puede hacer mediante coche, así como seguir insistiendo en la construcción definitiva de la autovía (IC31) que conectará Castelo Branco con Monfortiño, dando continuidad a la autovía autonómica EX-A1.