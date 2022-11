La Diputación de Cáceres aumenta un 136% su presupuesto en innovación para seguir digitalizando la administración local

CÁCERES, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha reforzado el Área de Innovación y Provincia Digital que ha pasado de contar con 29 trabajadores, en 2019, a los más de 50 que tendrá en 2023, y que de los 5,5 millones de euros de presupuesto al comienzo de la legislatura ha aumentado hasta los 13 millones para el próximo ejercicio 2023, lo que supone un crecimiento de más del 136%.

El objetivo es seguir impulsando la digitalización de la administración local y para ello se ha organizado la jornada titulada 'Transformación digital y modernización de las entidades locales', con el objetivo de seguir trabajando con representantes públicos de los municipios, mancomunidades, grupos de acción local y otras entidades del territorio en su digitalización, de modo que se pueda así llegar a la ciudadanía y a las empresas.

"Nuestro compromiso es claro y se ha visto en la dimensión del área", ha señalado el diputado de Innovación de la institución provincial, Santos Jorna, en la inauguración de las jornadas este miércoles en la capital cacereña, donde ha recalcado que se trata de "toda una apuesta por la transformación digital de la provincia cacereña".

Jorna ha recalcado el empeño que tiene la Diputación de Cáceres por llevar la digitalización a todos los rincones de la provincia, a la ciudadanía, y para ello las administraciones "tenemos que dar ejemplo", ha dicho a los representantes y técnicos públicos a las que han estado dirigidas estas jornadas para dar a conocer las herramientas y los medios que la institución provincial pone a su disposición.

"No podemos exigir a las empresas, a la ciudadanía, que sean cada vez más digitales en sus relaciones si las administraciones no lo somos, por lo que no puede haber ni un representante público que no tenga conocimientos básicos de digitalización, y para ello tenemos que esforzarnos, para que los responsables públicos conozcan nuestra diputación... conozcan la digitalización y la puedan transmitir", ha resaltado el diputado.

En este sentido, ha señalado que no puede haber ni un solo alcalde o concejal que no tenga conocimientos en la digitalización por lo que "hay que hacer un esfuerzo didáctico para que los responsables políticos y técnicos conozcan lo básico", y ha añadido que también hay que entender que "las grandes ciudades son el extrarradio de los pueblos y no al revés, porque las grandes cosas se hacen en los municipios y después se aprovechan de ello las ciudades... y el mundo rural está preparado para esta revolución y las administraciones públicas tenemos que dar ejemplo".

CIBERSEGURIDAD

A lo largo de las jornadas se han abordado algunas de las herramientas que están en marcha y que se han utilizado para conseguir objetivos que el área se ha ido marcando. Jorna ha recordado, por ejemplo, que "se ha llevado la fibra óptica al 95% de las entidades locales de la provincia y se ha dotado de ciberseguridad a los ayuntamientos de los 96 municipios más pequeños".

En este sentido, respecto a la ciberseguridad, el diputado ha incidido en que "tenemos que seguir trabajando en ella, porque no solo es que nuestras conexiones sean más seguras sino que la ciberseguridad se presenta ya como profesión de futuro y tenemos que estar preparados".

Además, se han abordado otras acciones como la plataforma de venta, que se ha puesto en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio, a través de la cual los 3.000 comercios que se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia podrán vender sus productos.

Jorna también ha recordado instrumentos como la Red de CircularFab. "hemos abierto los primeros cinco CircularFab y el Centro de Transfromación Digitsk y emprendimiento, que conocemos como El Círculo, en el que se han incubado ya seis proyectos emprendedores, y otros seis que se incubarán el próximo año".

Se ha dirigido a los operadores tic's, "que son nuestras antenas de trabajo diario en el territorio", a los que se sumará el personal de las nuevas seis oficinas 'Acelera Pyme', que se van a poner en marcha "para ayudar a las empresas de la provincia a hacer uso del Kit digital, y la oficina provincial para ayudar a los ayuntamientos a presentar proyectos digitales a convocatorias regionales, nacionales y europeas".