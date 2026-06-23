La Diputación de Cáceres y AUPEx llevan la danza y la creación artística a 18 municipios de la provincia

Marta del Pozo, de AUPEx, y la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEx), van a poner en marcha un Plan de Acción Cultural en la provincia, que llegará a 18 municipios entre los meses de junio y diciembre con actividades formativas de danza, acciones de creación artística y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha dado a conocer este martes en rueda de prensa los proyectos que integran este programa cultural, financiado por la Diputación de Cáceres y desarrollada a través AUPEx, que agrupa a 222 universidades populares distribuidas por toda la comunidad autónoma, 84 de ellas en la provincia de Cáceres.

Gutiérrez ha destacado la importancia de la colaboración entre las distintas entidades que permite el desarrollo de estos programas y que permiten cerrar una red que genera "participación, colaboración y cooperación" para conseguir el objetivo común de crear cultura en los municipios.

El objetivo principal de este programa es reforzar el papel de las Universidades Populares como espacios de encuentro, participación y transformación social a través de la cultura, así como fortalecer vínculos comunitarios, favorecer la participación ciudadana y generar nuevas oportunidades de desarrollo en el medio rural.

La programación se articula en torno a tres proyectos complementarios, que son 'Acercadanza_LAB', Arte en la Calle y Patrimonio Cultural Inmaterial. Con estas propuestas se busca fomentar la creación colectiva, la transmisión de saberes, la innovación social y el reconocimiento de la diversidad cultural en el entorno rural cacereño.

En relación a Acercadanza_LAB se trata de un programa de formación, experimentación y acompañamiento para la capacitación de nuevas personas que puedan impulsar la danza comunitaria en el medio rural extremeño. La iniciativa contempla 70 horas de formación especializada y 30 horas de prácticas en terreno. Serán las localidades de Almoharín, Aliseda, Torremocha y Valdastillas las que acojan esta formación.

Arte en la Calle apuesta por la creación artística participativa mediante procesos de mediación cultural y producción colaborativa que culminan con intervenciones e instalaciones artísticas construidas junto a la ciudadanía y desarrolladas en el espacio público. Esta intervención se realizará durante el mes de julio en Pasarón de la Vera, y en agosto se trasladará a Mirabel.

Patrimonio Cultural Inmaterial es un proyecto orientado a la identificación, documentación, difusión y valorización del patrimonio cultural vivo de los municipios participantes. Para ello se desarrollarán rutas temáticas, procesos de mapeo colaborativo y espacios de intercambio de experiencias que permitirán recuperar y poner en valor conocimientos, tradiciones y manifestaciones culturales vinculadas a cada territorio.

En este último caso participarán 12 Universidades Populares de los municipios de Acebo, Ahigal, Alía, Arroyomolinos, Berzocana, Cabezuela del Valle, Cedillo, Deleitosa, Garganta la Olla, Jaraíz de la Vera, Montánchez y Montehermoso.

Con esta iniciativa, AUPEx y la Diputación de Cáceres continúan impulsando el papel de las Universidades Populares como agentes de desarrollo cultural y social.

MOTOR DE DESARROLLO RURAL

Así lo ha explicado la directora de programas culturales de AUPEx, Marta del Pozo, quien ha señalado que con proyectos como estos "se están haciendo grandes avances para asentar la cultura como motor de desarrollo rural en la provincia". En ese sentido ha destacado que no solo se reafirma la cultura como un derecho sino también como "una herramienta técnica para fortalecer vínculos comunitarios y activar la participación ciudadana".

Cabe recordar que durante el primer semestre de 2026, AUPEx y la Diputación de Cáceres han desarrollado diversas acciones como la celebración de encuentros técnicos y espacios de intercambio de experiencias, programas formativos sobre liderazgo comunitario y dinamización sociocultural, además de asesoramiento técnico.

Estas actuaciones forman parte del Plan Anual de Fortalecimiento, Comunicación y Acción Cultural, enfocado principalmente en la capacitación técnica, metodológica y estratégica de las personas responsables de las Universidades Populares de la provincia.

En este plan también se enmarca la segunda convocatoria de los Premios AUPEx a la Transformación Social, que tienen como finalidad reconocer a personas o colectivos que, mediante su iniciativa, creatividad y compromiso, contribuyen de forma significativa a la transformación social en la comunidad autónoma de Extremadura. Las candidaturas solo podrán ser propuestas por Universidades Populares y el plazo de presentación finaliza el 15 de julio.