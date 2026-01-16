La Diputación de Cáceres avanza en un proyecto para reforzar el desarrollo turístico de los territorios Unesco

Visitantes en el Parque Nacional de Monfragüe de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres continúa implementando el proyecto TeUnesco, que tiene como objetivo reforzar el desarrollo de los territorios Unesco de la provincia, como son la Reserva de la Biosfera de Monfragüe; la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional y el Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara.

La institución provincial es el beneficiario principal de esta iniciativa financiada a través del programa Interreg Poctep, y en la que participan 14 entidades socias. Cabe recordar que el proyecto cuenta con un presupuesto global de 2,37 millones de euros cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

Para este año, en el marco del proyecto, se llevarán a cabo encuentros de transferencia de buenas prácticas experienciales en uso de TIC, marketing online, sostenibilidad y adaptación al cambio climático y sensibilización ambiental destinados al sector empresarial y a agentes públicos y privados, completándose con acciones de sensibilización, formación, capacitación y asesoramiento.

Esta acción completa a la iniciada el pasado mes de noviembre que formó a alrededor de 100 personas en materia de digitalización, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Además, en los últimos meses, se ha puesto en marcha una experiencia piloto con el objetivo de poner en valor productos turísticos en los Territorios Unesco de la provincia. En ese sentido se han creado tres circuitos turísticos dirigidos, principalmente, a personas vinculadas a agencias de viajes para que puedan ampliar su catálogo de experiencias y paquetes turísticos.

Asimismo, y en la línea de la adaptación y resiliencia a los efectos del cambio climático, la Diputación de Cáceres ha trabajado en el estudio e identificación de refugios climáticos en los tres territorios Unesco de la provincia de Cáceres.

Como parte de esta tarea, se han identificado clasificado y analizado 56 espacios, que serán señalizados próximamente, y que se han integrado en una guía divulgativa que se irá completando con nuevos espacios aptos para ser refugios climáticos.