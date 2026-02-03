La Diputación de Cáceres colaborará con Aspainca para la adquisición de un nuevo vehículo para trasladar usuarios

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con el gerente y la secretaria de la Asociación de Padres Para la Integración en Cáceres (Aspainca), Lucio Carretero y María Isabel Bermejo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con el gerente y la secretaria de la Asociación de Padres Para la Integración en Cáceres (Aspainca), Lucio Carretero y María Isabel Bermejo, a quienes ha manifestado el compromiso de la institución provincial para ayudar a la adquisición de un nuevo vehículo que facilite el traslado diario de usuarios, desde sus pueblos y sus domicilios al centro de Día y al Centro Ocupacional que la entidad tiene en la capital cacereña.

Entre los servicios que actualmente presta la asociación, está el del Centro Ocupacional, donde se forma a personas prelaboralmente a partir de los 18 años, y en el que hay 34 usuarios, y el Centro de Día, con usuarios con mayores necesidades de apoyo, con un total de 12. Usuarios que se suman a los de otros servicios como los de Atención Temprana, con 50 niños de entre 0 y 6 años, y Habilitación Funcional, con tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidad, logopedia, etcétera, con 70 tratamientos.

Así, son en torno a 150 usuarios y usuarias los que tiene ahora Aspainca, y 41 de ellos son recogidos diariamente en sus domicilios fuera de Cáceres, en pueblos como Valdefuentes, Torreorgaz, Casar de Cáceres o Malpartida de Cáceres, además de otros en la propia capital. Para ello, se cuenta con dos vehículos ya en mal estado, por lo que se requiere la incorporación de uno nuevo, de modo que no se deteriore el servicio que viene prestando.

Miguel Ángel Morales ha confirmado la colaboración de la Diputación de Cáceres, siguiendo así el compromiso de esta institución con las políticas sociales y políticas sobre discapacidad para la inclusión e integración.

De hecho, la institución vienen manteniendo ya una relación continua con Aspainca, que es una de las asociaciones que colabora para el desarrollo del proyecto 'Diputación Integra', además de percibir ayudas como subvención del Plan Integra y de Acción Social.