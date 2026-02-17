La Diputación de Cáceres convoca ayudas para proyectos de igualdad por un importe total de 200.000 euros

La Diputación de Cáceres convoca ayudas para proyectos de igualdad - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha convocado una línea de ayudas para la realización de proyectos de igualdad en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Las subvenciones, dotadas con un total de 200.000 euros, van dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, que pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 9 de marzo.

Según informa la institución provincial en nota de prenas, "la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es uno de los principios estratégicos de la política de la Diputación de Cáceres", y para ello se viene trabajando con distintas medidas destinadas a la eliminación de discriminación de la mujer en cualquier ámbito de su vida.

Así se refleja en esta nueva convocatoria de subvenciones que ha sacado la institución provincial para impulsar y apoyar a entidades privadas sin ánimo de lucro en el desarrollo de proyectos que tengan por finalidad la consecución de varios objetivos.

Por ejemplo, impulsar el movimiento feminista, la sororidad o iniciativas que permitan reclamar la consolidación de una sociedad libre de violencias machistas, sin brechas de género, más igualitaria y de mayor calidad democrática, como pueden ser campañas por el 8M, el 25N, etcétera.

Los proyectos que pueden acogerse a las ayudas también pueden ser para informar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de los roles y estereotipos de género que perpetúan la desigualdad, así como educar para la promoción de relaciones afectivas sanas, basadas en la igualdad y erradicar la violencia hacia mujeres y niñas.

También pueden optar a las subvenciones iniciativas dirigidas a consolidar y visibilizar el movimiento asociativo de mujeres en los municipios, con encuentros, jornadas o espacios estratégicos para canalizar sus demandas, y las dedicadas a promover la implicación de hombres y niños en el logro por la igualdad de género.

Igualmente, se valorará la promoción de la participación de las mujeres en el espacio socio-político, económico, cultural, artístico, educativo, deportivo... y el impulso de actividades o trabajo que destaquen la diversidad de las mujeres, sus múltiples identidades y experiencias, contemplando diferencias de origen, orientación sexual, discapacidad, edad, roles familiares, clases sociales, etcétera.

Las bases completas de esta convocatoria de ayudas se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este martes, 17 de febrero, donde han sido publicadas.