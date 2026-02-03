La Diputación de Cáceres culmina la reforma integral del edificio del Ayuntamiento de Villar del Pedroso - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

VILLAR DEL PEDROSO (CÁCERES), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha culminado la reforma integral del edificio del Ayuntamiento de Villar del Pedroso con una inversión de más de 380.000 euros para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, y el vicepresidente Tercero, Luis Fernando García Nicolás, han visitado este martes la localidad junto a su alcalde, Óscar Fernández, para conocer los resultados de los trabajos realizados en el edificio consistorial.

Las primeras obras de acondicionamiento del edificio se plantearon en 2017 con una pequeña intervención pero se vio que era imprescindible acometer una reforma más profunda debido a deficiencias en la estructura, concretamente de la existencia de un forjado que presentaba un deterioro muy avanzado.

Las distintas fases y trabajos se han financiado con tres planes de inversiones de la Diputación de Cáceres y se ha completado con una subvención nominativa para mobiliario y otra para el arreglo del reloj del campanario, con lo que finalmente se han invertido más de 380.000 euros.

García Nicolás ha señalado que las demoras producidas en este proyecto se han debido a los problemas de adjudicación de las obras, las subidas de precio de los materiales y "el análisis profundo y pormenorizado que se ha hecho de la estructura del inmueble".

El edificio cuenta con una estructura vertical de muros de carga de mampostería y una estructura horizontal de madera, tanto en los forjados como en la cubierta. El mal estado del forjado de la planta ha supuesto su demolición completa, lo que conlleva también la demolición de todos los niveles superiores, incluida la cubierta y el campanario.

La reconstrucción se ha abordado con una estructura mixta de acero y hormigón, que permite adaptar el edificio a las nuevas necesidades y al programa funcional definido por el Ayuntamiento. Esta solución hace posible recuperar la imagen exterior original del inmueble, minimizando el impacto visual y cumpliendo con las exigencias urbanísticas y de protección patrimonial.

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Cabe destacar que este inmueble está catalogado en el Plan General Municipal y forma parte del Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

En la fachada del edificio se han incluido nuevos vierteaguas en las ventanas, aleros en la cornisa intermedia de ladrillo visto y se han realizado obras para consolidar la fachada. Sobre estos últimos, concretamente, se han eliminado elementos discordantes y reparado grietas, huecos en ladrillo y piedra, utilizando materiales y tonalidades similares a los originales. También se contempla han retirado las instalaciones de climatización vistas y restaurado y colocado las rejas de acero.

En cuanto a la climatización, se ha renovado para conseguir una solución más eficiente y adecuada al uso general del edificio, permitiendo un mejor funcionamiento por zonas.

Del mismo modo se han modificado las carpinterías exteriores e interiores para lograr un mejor aislamiento térmico y acústico. En la parte externa, con la aprobación de la Comisión de Patrimonio, se han cambiado las antiguas de madera vista a PVC foliado imitación madera color nogal. Y en el caso del interior se han unificado, siendo todas de madera MDF lacada, lo que facilita el mantenimiento y mejora la funcionalidad del edificio.

"Hay que agradecer a la Diputación Provincial de Cáceres su apoyo económico para que esta obra se haya podido desarrollar. Desde hoy, Villar del Pedroso cuenta con esa 'casa de todos', con unas obras que harán que pueda seguir atendiendo bien a nuestros vecinos. Es una obra que ha llevado varios años pero, al final, cuando se trabaja en común y con un objetivo claro, que es el bienestar del pueblo y de nuestros vecinos, podemos ver que los proyectos y las obras acaban llegando al pueblo", ha indicado el alcalde.

Finalizada la reforma integral, este edificio que en el pasado ha tenido varios usos como biblioteca y, en parte, de ayuntamiento, pasa desde hoy a concentrar la atención municipal a la ciudadanía. En la parte de abajo se ubica la recepción y conserjería y los despachos de secretaría, administración y trabajo social con varios aseos. En la planta primera, a la que puede accederse por ascensor, se encuentra el despacho de alcaldía, Salón de Plenos y el archivo municipal.