La Diputación de Cáceres y una delegación de Intendentes de Uruguay refuerzan su cooperación y comparten experiencias - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres y presidente del Fondo Extremeño Local de Cooperación y Desarrollo (Felcode), Miguel Ángel Morales, ha recibido este martes a una delegación del Congreso de Intendentes de Uruguay, encabezada por su presidente, Carlos Enciso, intendente del Departamento de Florida, para avanzar en el refuerzo de la cooperación entre ambas entidades y compartir experiencias de gestión municipal.

A la reunión han asistido también Richard Sander, intendente del Departamento de Rivera; Emiliano Soravilla, intendente del Departamento de Artigas; y Nicolás Canessa, responsable de la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación del Congreso de Intendentes.

El encuentro se enmarca en la cooperación internacional que mantienen Felcode y las instituciones locales de Uruguay y tiene como objetivo favorecer el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de administración local, así como impulsar la formación y nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones.

Los intendentes uruguayos han mostrado especial interés por el funcionamiento de la Diputación de Cáceres y por el papel que desempeña en la prestación de servicios a la ciudadanía y, especialmente, en el apoyo a los municipios de menor tamaño.

En este sentido, Miguel Ángel Morales ha explicado la realidad de una provincia que cuenta con 223 municipios, de los que 221 tienen menos de 20.000 habitantes y alrededor del 60 % cuenta con menos de 1.000 habitantes. El presidente ha puesto de relieve la importancia de la Diputación como institución fundamental para garantizar servicios públicos de calidad en el medio rural.

Morales ha explicado cómo la institución provincial presta apoyo a los municipios en ámbitos como el abastecimiento y saneamiento de agua, las carreteras provinciales, las piscinas, bibliotecas, casas de cultura municipales, la recaudación de tributos o los servicios de prevención y extinción de incendios, además de asumir en determinados casos competencias y servicios que no son propios de los ayuntamientos para garantizar el acceso a los servicios públicos.

La coordinación con los municipios, las competencias administrativas, el asesoramiento y la promoción turística, el sistema provincial de recaudación o el modelo de elección de la corporación provincial han sido algunos de los asuntos abordados durante el encuentro.

Morales también ha destacado como ejemplo de cooperación y entendimiento institucional la unidad existente en la Diputación de Cáceres entre los dos grupos políticos que forman parte de la corporación, subrayando que durante la actual legislatura se han aprobado los tres ejercicios presupuestarios por unanimidad.

"Lo más apasionante en la política es ver el servicio, la utilidad que se puede dar desde la Diputación, ayudar a las personas, hacerles la vida más fácil", ha señalado Morales, quien ha apuntado que ese mismo objetivo de servicio a la ciudadanía está en la esencia del Congreso de Intendentes de Uruguay.

COMPARTIR EXPERIENCIAS

Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes de Uruguay, Carlos Enciso, ha valorado muy positivamente la posibilidad de profundizar en una relación institucional que cuenta ya con una trayectoria de cooperación y de intercambio técnico y político.

Enciso ha señalado que la delegación tiene como objetivo "conocer experiencias de técnicos, de gestión pública y también conectar con el ámbito privado, fundaciones e instituciones de turismo, desarrollo y cultura, así como con el ámbito educativo y universitario".

El presidente del Congreso de Intendentes ha destacado especialmente el interés que tiene para Uruguay conocer el modelo de la "supramunicipalidad" y las herramientas de apoyo a los municipios pequeños, al considerar que existen importantes similitudes entre la realidad de determinadas zonas de Extremadura y la de los departamentos uruguayos con menor población.

"Hay muchas cosas para intercambiar. Son experiencias parecidas y hay que complementarse", ha afirmado Enciso, quien ha puesto como ejemplo su propio departamento, Florida, con alrededor de 70.000 habitantes, una importante población rural y numerosas localidades, una realidad que presenta similitudes con la estructura territorial de la provincia de Cáceres.

El encuentro ha permitido asimismo abordar las diferencias y semejanzas entre los modelos competenciales español y uruguayo, especialmente en ámbitos como la seguridad vial, el mantenimiento de vías y calles, la gestión de residuos, la recaudación tributaria y la financiación de las administraciones locales.

La visita de la delegación uruguaya incluye también el conocimiento directo de algunos de los proyectos y servicios impulsados por la Diputación de Cáceres. Así, los intendentes han visitado el Consorcio MásMedio, donde han podido conocer de primera mano el modelo provincial de gestión de residuos y otros servicios vinculados a la gestión del ciclo del agua y la sostenibilidad.

El programa se completa además con la visita a distintos proyectos desarrollados en la Sierra de Gata, especialmente vinculados al turismo, el desarrollo rural y la producción de aceite, con el objetivo de compartir experiencias de generación de actividad económica y oportunidades en los territorios rurales.

Durante la reunión también se ha abordado la celebración del XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, que tendrá lugar en Guadalupe del 9 al 15 de noviembre de 2026, como un nuevo espacio para seguir fortaleciendo las relaciones y el intercambio de conocimientos entre territorios iberoamericanos.

La visita refuerza así una línea de cooperación basada no solo en el conocimiento institucional, sino también en la formación, la transferencia de experiencias y la creación de redes entre responsables públicos y técnicos, con el propósito de aprender de modelos diferentes y encontrar soluciones compartidas para afrontar los retos de los municipios y territorios rurales.